Realizaron el lanzamiento de la Fiesta Nacional del Pomelo en Paraguay.

Este martes en el salón Turista Roga de la Costanera de la ciudad de Asunción, (Paraguay) se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la trigésimo séptima edición de la Fiesta Nacional del Pomelo que tendrá lugar el próximo 20,21 y 22 de septiembre en el polideportivo municipal “Evita” de la localidad de Laguna Blanca en la Provincia de Formosa.

Estuvo encabezado por: El Lic. Carlos Cardozo presidente de Asatur, María Elena Ayala gerente de Asatur, Benjamín Chamorro, director General de Productos Turísticos y asesor de la ministra de Turismo, el Lic. Luis Schmeda coordinador de Relaciones Públicas del CEDIAL. Por el ministerio de Turismo de la Provincia de Formosa, estuvieron el director de Administración, Marcelo Fernández y otros funcionarios del área.

Una de las fiestas más destacadas de la Provincia de Formosa, por su contenido, por su organización y desarrollo, se suma al calendario de acciones de carácter turístico, recreativo y deportivo que lleva a cabo el gobierno provincial y como todos los años, se presenta como una verdadera síntesis de la inmensidad productiva de Formosa y de los avances del Modelo Formoseño. Se ha constituido también en un referente de toda la región litoral del país y de esta parte de Sudamérica.

Como ya es habitual, contará con una importante muestra comercial, artesanal, industrial, frutihortícola, ganadera e institucional, además de la tradicional doma y jineteada, la gastronomía regional, el espacio joven y la Expo-Pomelito, con juegos recreativos para los más pequeños de la familia formoseña.

El director de Administración del Ministerio de Turismo de Formosa Marcelo Fernández, señaló “estamos coordinando acciones en conjunto, no solamente en forma individual, sino también vender la región turística, ya que coincidimos, no solamente de forma geográfica, sino también cultural y gastronómicamente y con otras cualidades que nos caracterizan por la cercanía, también por la hospitalidad que brindamos en ambos lugares. Así que hay que aprovechar la colectividad que existe, tenemos un aeropuerto internacional en Formosa y debemos aprovechar todas las oportunidades que tenemos. Recientemente el Bañado La Estrella fue elegida como una de las Siete Maravillas Naturales de la Argentina, que no es poco, es un hito que debemos aprovechar junto con todos los destinos turísticos, queremos trabajar coordinadamente para generar paquetes turísticos tanto para el estado paraguayo como para la Argentina y más que nada para la Provincia de Formosa”.

Por su parte, Benjamín Chamorro expresó palabras de agradecimiento y compromiso con esta fiesta que une a los dos países, señaló que “para la Secretaría Nacional de Turismo, para la SENATUR Paraguay, es un honor recibir esta delegación y hacer el lanzamiento en nuestro país de este tradicional festival en la Provincia de Formosa, nos congratulamos que hayan elegido venir al Paraguay, aquí en Asunción y específicamente aquí en Turista Roga para hacer esta presentación, le daremos el mayor impulso a esta iniciativa, divulgaremos por todos los medios donde habitualmente divulgamos la noticias importantes de la SENATUR para que para que asistan a este festival”.