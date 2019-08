Hryniewicz: “Como no tenemos valor de referencia, no hay precios”

Compartir











Ante la disparada del dólar por la especulación financiera de los mercados, se advirtió que la situación económica es crítica y que si la misma no se revierte en los próximos días será insostenible para los argentinos.

Así lo manifestó el vicepresidente regional NEA de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Hryniewicz, quien alertó: “Como no tenemos valor de referencia, no hay precios y al no haber precios se corta la cadena de distribuciones, es una cosa más que natural”.

Señaló que “en estos días me pasé haciendo consultas con los comerciantes socios de la Cámara de diferentes rubros, comestibles, productos químicos, boutiques, tiendas, etcétera, y el común denominador es que hasta la semana que viene no habrá entrega de mercadería”.

En el ínterin “preanuncian algunos incrementos que van desde el 6% hasta el 15% o 18% de productos netamente nacionales y aquellos que tienen incidencia con materia prima importada van desde el 20% al 25% de aumento, pero la entrega todavía no se realiza, está condicionada”.

“Algunos que están reabasteciendo lo hacen con un valor dolarizado a tomar en el momento de la acreditación del pago, es decir, yo compro un producto en pesos y probablemente el jueves cuando lo reciba lo pague con un 20% de aumento”, describió, planteando que “en el mientras tanto, ¿a qué precio lo vendo? Es ahí cuando se empieza a poner un poquito compleja la situación”.

En tal sentido, destacó “el esfuerzo que está haciendo el comerciante minorista formoseño que tiene algo de stock porque sigue siendo leal con su público y le sigue vendiendo con todas las condiciones, al contado o con tarjeta de crédito y débito”.

No obstante, Hryniewicz marcó que “si la situación no se resuelve prontamente se va a transformar en insostenible”.