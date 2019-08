EL ODEPOE denunciará ante la justicia noria ausencia de presidentes de mesas y no envío de boletas del FdT

Compartir











Desde el -ODEPOE- Observatorio de Derechos Electorales y Políticos que funciona en el seno de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, y luego de fiscalizados los distintos establecimientos educativos donde se procedieron los ciudadanos a emitir sus sufragios en estas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, en las que se encontraron con 14 diferentes boletas oficializadas, su Titular el Secretario Letrado del Organismo de la Constitución Dr. José Porfirio GARCÍA y el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo GIALLUCA, informaron que conforme a la experiencia recabada en terreno y a los pedidos expresos de las/los Delegadas/os de las escuelas, se formulará una formal presentación por ante el Juez Federal Subrogante con Competencia Electoral Dr. Fernando CARBAJAL y por ante la Pro Secretaria Electoral Dra. María Ester BARCAROLO, a fin de que para las próximas elecciones nacionales del 27 de octubre del corriente año, se arbitren de manera urgente todas las medidas de hecho y de derecho necesarias para evitar, “la alta ausencia de Presidentes de Mesas que se dio en esta oportunidad, como así también que se tenga en cuenta que los ciudadanos designados estén realmente capacitados para desempeñar sus funciones, pues hemos detectado casos en los que la Justicia Federal nombró a personas como Presidentes de Mesa que lamentablemente no sabían leer ni escribir, por último, otra fuerte irregularidad fue la faltante de boletas de la Alianza Frente de Todos que trajo aparejado una serie de reclamos y pérdidas de tiempo, al punto de que apareció un -Instructivo para Autoridades de Mesas- con membrete del Poder Judicial de la Nación, donde en el punto 3ro, señalaba que: –se informa que las boletas de la Alianza Frente de Todos se hace cargo de la distribución a través de los fiscales de dicha agrupación, motivo por el cual no se envía dentro de las urnas-.”

De manera puntual se pudo precisar que en el Circuitos 1 y 2, la EPEP 1, conMesas habilitadas: 12, la hora de apertura: 8:20 hs, Asistencia de Autoridades: faltaron 6 Presidentes, Transmisión de datos desde el establecimiento: sí, y aquí no funcionó el QR para enviar las Actas de Apertura- EPEP 31, Mesas habilitadas: 8, hora de apertura: 9:15 hs, Asistencia de Autoridades: faltaron 3 presidentes. Transmisión de datos desde el establecimiento: sí, y no se enviaron boletas del Frente de Todos en las urnas, EPEP 2, Mesas habilitadas: 11, hora de apertura: 8:10 hs, Asistencia de Autoridades: faltaron 3 presidentes, Transmisión de datos desde el establecimiento: sí, faltaron sobres para votos recurridos. En cuanto al Circuito 3 en la EPEP 380, Mesas habilitadas: 14, Hora de apertura: 8:15 hs, Asistencia de Autoridades: sí, Transmisión de datos desde el establecimiento: sí, en la EPEP 399, Mesas habilitadas: 14, hora de apertura: 8:30 hs, Asistencia de Autoridades: faltaron 6 presidentes, Transmisión de datos desde el establecimiento: sí, en la EPEP 496 Mesas habilitadas: 5, hora de apertura: 8:05 hs, Asistencia de Autoridades: faltaron 3 presidentes, Transmisión de datos desde el establecimiento: sí, en la EPES 51, Mesas habilitadas: 14, hora de apertura: 8:15 hs, Asistencia de Autoridades: faltó 1 presidente, Transmisión de datos desde el establecimiento: sí, en la EPEP 240 Mesas habilitadas: 5, hora de apertura: 8:00 hs, Asistencia de Autoridades: sin ausencias, Transmisión de datos desde el establecimiento: sí, en la EPEP 446 Mesas habilitadas: 8, hora de apertura: 8:00 hs, Asistencia de Autoridades: faltaron dos presidentes, Transmisión de datos desde el establecimiento: sí, faltante de boletas del Frente de Todos. En relación al Circuito 4, la EPEP 179 Mesas habilitadas: 15, hora de apertura: 8:15 hs, Asistencia de Autoridades: faltaron todos los presidentes, Transmisión de datos desde el establecimiento: sí, no se enviaron boletas del Frente de Todos en las urnas, ESCUELA NORMAL REPÚBLICA DEL PARAGUAY Mesas habilitadas: 15, hora de apertura: 8:00 hs, Asistencia de Autoridades: faltaron 10 presidentes de mesa, Transmisión de datos desde el establecimiento: sí, en la EPES 54, Mesas habilitadas: 7, hora de apertura: 8:00 hs, Asistencia de Autoridades: faltaron 4 presidentes, Transmisión de datos desde el establecimiento: sí.En el CIRCUITO 5 la EPEP 335, Mesas habilitadas: 9, Hora de apertura: 8:15 hs, Asistencia de Autoridades: faltaron 4 presidentes, Transmisión de datos desde el establecimiento: sí, no se enviaron boletas del Frente de Todos en la mayoría de las urnas, en la EPES 87 Mesas habilitadas: 12, hora de apertura: 8:30 hs, Asistencia de Autoridades: faltaron 8 presidentes, Transmisión de datos desde el establecimiento: sí, no se enviaron boletas del Frente de Todos en las urnas, en la EPES 30 Mesas habilitadas: 11, hora de apertura: 8:00 hs, Asistencia de Autoridades: faltaron 3 presidentes, Transmisión de datos desde el establecimiento: sí, no se enviaron boletas del Frente de Todos en las urnas, en la EPEP 379 Mesas habilitadas: 17, hora de apertura: 8:00 hs, Asistencia de Autoridades: faltaron 6 presidentes, Transmisión de datos desde el establecimiento: sí, no se enviaron boletas del Frente de Todos en los buzones. En los Circuitos 6 y 7, la EPES 61 Mesas habilitadas: 9, hora de apertura: 8:15 hs, Asistencia de Autoridades: faltaron 7 presidentes, Transmisión de datos desde el establecimiento: sí, en la EPEP 519 Mesas habilitadas: 12, hora de apertura: 8:30 hs, Asistencia de Autoridades: faltaron todos los presidentes, Transmisión de datos desde el establecimiento: sí, no se enviaron boletas del Frente de Todos en las urnas, en el EPEP 365 Mesas habilitadas: 9, hora de apertura: 8:15 hs, Asistencia de Autoridades: sí, Transmisión de datos desde el establecimiento: sí, en el Circuito 8 la EPEP 82, Mesas habilitadas: 8, hora de apertura: 8:00 hs, Asistencia de Autoridades: sí, Transmisión de datos desde el establecimiento: no, no funciona sistema de QR, no hicieron acta de apertura. Están tomando datos biométricos, en la EPEP 217, Mesas habilitadas: 11, hora de apertura: 8:30 hs, Asistencia de Autoridades: faltaron 3 presidentes, Transmisión de datos desde el establecimiento: no, el sistema de QR no funcionó, no hicieron acta de apertura, no enviaron las boletas del Frente de Todos en las urnas, no enviaron sobres para voto comando.