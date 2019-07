Lamentan cierre de pymes y empresas emblemáticas por severa crisis nacional

Compartir











La diputada provincial del Frente de la Victoria (FdV) Margarita Batista lamentó el cierre de miles de pymes y empresas emblemáticas debido a la crisis económica generada por el Gobierno Nacional del presidente Mauricio Macri, reprochando que “han destruido toda la matriz social y humana del pueblo argentino”.

Marcas emblemáticas con años de trayectoria, muy metidas en el corazón de los argentinos, van cayendo como fichas de dominó. Ni qué hablar de las pymes, los comercios e industrias que eran referentes en pueblos y ciudades que tuvieron que bajar la persiana, dejando un tendal de desocupados e historias rotas.

“Con esta política que lleva adelante el Gobierno Nacional han cerrado pequeñas y medianas empresas de productos alimenticios e indumentaria, fábricas tradicionales por ejemplo de jeans que nos han acompañado toda la vida como Wrangler y Lee, de electrodomésticos o empresas emblemáticas como Balcarce o Canale”, lamentó la diputada Batista.

No obstante, hizo notar que “a esta altura todos los argentinos tenemos claro que no se equivocaron, es lo que vinieron a hacer, a favorecer a pequeños grupos poderosos económicamente, tomaron deuda de la que no invirtieron un solo peso en nuestro país, es plata que se fue y por la que estamos pagando más de 5 mil millones de pesos por día de interés, con todo lo que se podría hacer con ese dinero”, amonestó.

Condenó que “creció la pobreza de una manera vergonzosa e irritante, sobre todo en los extremos de la vida, los niños y los abuelos, que han sido los más desprotegidos” y que desde la gestión de Cambiemos “se abandonó la salud y la educación pública”.

“En tan poco tiempo, este Gobierno Nacional ha hecho un desastre tal que han destruido toda la matriz social y humana del pueblo argentino”, criticó la legisladora, acentuando que “encima nos quitaron la independencia económica con este crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya no tenemos la soberanía política que teníamos hasta diciembre del 2015 y las decisiones las toma el Fondo y no todos los argentinos”.

Si bien describió como “horroroso” el panorama, no dudó en manifestar que “tenemos la esperanza que este año, en las elecciones de octubre, vamos a poner fin a este estado calamitoso de todos los argentinos porque creo que ninguno de nosotros está ajeno a esto”, pronosticando que “vamos a volver a tener un Gobierno nacional y popular que realmente haga lo que debe hacer, que es cumplir con el mandato del pueblo que lo ha elegido, buscando el bienestar de la población”.

Contraste

A su vez, la diputada Batista reprendió que “el Gobierno de Macri sólo gobierne para las provincias centrales”, apuntando que “ello quedó demostrado una vez más la semana pasada cuando en todo el país hubo paro de transporte, menos en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires porque a las empresas de allí sí les pagaron los subsidios. En cambio, las demás provincias hemos retrocedido a la época del Virreinato”.

En contraposición, marcó que la provincia de Formosa sigue adelante, haciéndole frente a la crisis económica y ejecutando con fondos propios y genuinos las obras que paralizó la Nación.

En tal sentido, puso en valor la decisión política y estratégica del gobernador Gildo Insfrán de culminar con financiamiento provincial –más de 130 millones de pesos- la obra edilicia del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de Formosa.

“El anuncio de nuestro Gobernador ha llenado de orgullo y satisfacción a todo el pueblo formoseño porque se trata de una obra importantísima no sólo para la provincia de Formosa, sino también para todo el NEA, el NOA y los países vecinos”, destacó la legisladora.

Resaltó que “es una obra no sólo para reparar el daño de la salud, como sería la radioterapia en las personas que tienen problemas de cáncer, sino además para hacer detección temprana de esta enfermedad y otras como las cardiovasculares y procedimientos quirúrgicos como las neurocirugías”, sumando asimismo que “permitirá generar y adquirir otros conocimientos en lo que es revisar, investigar y analizar en salud”.