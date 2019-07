“Cacho” García acuso a su par Olivera: “miente por defender lo indefendible”

Compartir











A partir de las declaraciones del concejal capitalino, Fabián Olivera, quien declaró que el conflicto en el transporte es producto de una puja política entre la municipalidad y el gobierno provincial, el presidente del bloque Justicialista en el Concejo Deliberante “Cacho” García sostuvo que “habla desde la irresponsabilidad que le da no hacerse cargo de ningún problema. Además, agregó que “el conflicto del Transporte Urbano se ve en todo el país, porque la raíz del mismo es la decisión del Gobierno Nacional de eliminar los subsidios al transporte público de pasajeros”.

En ese sentido sostuvo que “el Gobierno de Formosa hace un esfuerzo enorme a partir de la decisión política del gobernador (Gildo) Insfrán de que la provincia erogue $180 millones de pesos para evitar que el pasaje se vaya a $40. Sin embargo, la devaluación, la inflación creciente y las contantes subas en el precio del gasoil, que aumento más de 75% en un año, hacen imposible poder planificar nada”

Rechazó además la afirmación de Olivera de que el gobierno nacional envía fondos. En este sentido, García afirmó categóricamente que “es mentira y Olivera sabe que está engañando a los vecinos, que es una práctica habitual del presidente Macri y sus funcionarios”.

Explico que “el subsidio al transporte público nacional se derogó con la Ley de Presupuesto 2019, en su artículo 115. Esa ley la votaron los diputados de Cambiemos, entre ellos Martin Hernández. Olivera no puede desconocer esto, pero como tiene que defender lo indefendible, hace declaraciones irresponsables que solo demuestran que no tiene ningún interés en resolver los conflictos sino agudizarlos por la campaña electoral”.

A la vez se preguntó “¿Porque no se preocupa por el deplorable estado de las rutas? No vi a Olivera preocupado por la suspensión de obras transcendentales para Formosa”.

García dijo que le hubiera gustado que su par UCR-Cambiemos “se preocupe por la paralización de la obra del Gasoducto, que no se calle como lo hizo cuando Macri eliminó el fondo sojero o que denuncie el vaciamiento presupuestario y la discriminación a la que está sometida Formosa desde que Macri es presidente”. Advirtió qie “Olivera nunca se preocupó por estas cosas, porque solo aparece en épocas de campaña a realizar declaraciones irresponsables, a partir de la impunidad que le da saber que jamás se deberá hacer cargo de ningún problema. Como los formoseños saben esto, le dieron la espalda, una vez más en las últimas elecciones”.

Por último, García lamentó que “nuevamente Olivera se ponga en contra de un derecho como es el Boleto Estudiantil Gratuito”, al considerar que “es triste ver como un concejal se expresa tan despectivamente con respecto este derecho de los estudiantes. Aunque no me sorprende ya que no es la primera vez que lo hace. Pareciera que busca que el Boleto gratuito para nuestros jóvenes deje de existir”.

Finalizó diciendo que “el radicalismo hace mucho perdió el rumbo y se mimetiza con el discurso neoliberal de Macri, para quien los jubilados, los trabajadores y los niños son solo un número y por lo tanto víctimas del ajuste feroz que están llevando adelante y quiere profundizar. Nosotros seguiremos defendiendo el Boleto Estudiantil Gratuito, porque es un derecho que conquisto la juventud, en una provincia que pone a la educación como una cuestión de Estado. Así como seguiremos defendiendo a las familias, los trabajadores, los jubilados, a todos los formoseños”.