Con fondos provinciales el gobierno inauguró 23 escuelas en cinco meses

Compartir











El gobierno de la provincia sigue trabajando fuertemente en diferentes aristas de la política educativa, siendo una de ellas nuevas y modernas infraestructuras, dotadas cada una de ellas de todo el mobiliario y equipamiento para el mejor proceso enseñanza.-aprendizaje.

“En clara disidencia con otras decisiones políticas en optar como una variable de ajuste el sector público educativo, la gestión del gobernador Gildo Insfrán, invierte en el área de la enseñanza, en el futuro de las nuevas generaciones con objetivos claros y definidos construyendo con fondos provinciales las obras concretas que se necesiten para poder brindarles a todos los formoseños el acceso irrestricto, igualitario y gratuito a la educación”, fue significado desde la cartera Educativa.

Aquí se hizo un rea conto desde el inicio del ciclo lectivo que se dio con la inauguración de la obra educativa1339 de la gestión Insfrán. “En la actualidad ya se ha llegado al establecimiento 1360, veintitrés nuevas obras educativas inauguradas en cinco meses, ocho edificios de nivel Inicial, siete del Primario, cuatro de Nivel Secundario, una de Educación Permanente, una de Educación Superior y dos de Educación Técnica y unas tantas más por inaugurar en lo que queda del año escolar 2019”, fue discriminado.

Fue significado que “estas estructuras edilicias son el resultado de un gobierno que apoya y defiende a la escuela pública, a la enseñanza eficaz y gratuita, que no discrimina, al contrario, incluye; no condiciona, sino que da nuevas oportunidades, no selecciona por el contrario trabaja arduamente para brindarles a todos igualdad de condiciones”.

Pese a que la Ley establece que los niveles obligatorios que el Estado debe satisfacer son el Inicial, Primario y secundario, “en Formosa, la educación Superior es igual de importante. La existencia de estos institutos de enseñanza y la continua creación de nuevas carreras, dejan en claro que para el Gobierno formoseño la “Educación es una Cuestión de Estado”.

“Por ello, , con fondos propios, se invierte en la construcción de nuevos edificios escolares para brindarle a cada formoseño un aprendizaje digno, equitativo, igualitario y así no sólo contribuir en la mejora de la enseñanza sino en un futuro mejor para cada integrante de este territorio”, se destaco.

Con nuevas aulas, bibliotecas, laboratorios, salones multiuso, equipamientos informáticos y de actividades deportivas, con la distribución de guardapolvos, útiles, materiales didácticos, calzados, que se entregan de forma gratuita al inicio de cada año, se refleja el valor de la justicia social y se demuestra el accionar de un modelo formoseño que se preocupa y ocupa de las realidades de su comunidad.