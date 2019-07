Alertan de “peligrosas fallas” en simulacro de escrutinio en Formosa

Compartir











Desde el Observatorio de Derechos Electorales y Políticos de la Defensoría del Pueblo, se alerto acerca de la “serie de irregularidades” y “fallas al colapsar supuestamente la plataforma de transmisión”, durante el simulacro de escrutinio que se realizo el sábado último en Formosa, con la finalidad de probar el nuevo sistema de traspaso de datos que se utilizará oportunamente para los comicios nacionales que se avecinan.

Explico la Defensoría que “este sistema fue provisto por la empresa Smartmatic, junto al Correo Argentino que depende de la Secretaria de Modernización conducida por el vicejefe de Gabinete Nacional, Andrés Ibarra y de la cual también participó la Comisión Nacional Electoral, el cual contó con la colaboración del ministerio de Cultura y Educación de la Provincia”. Detallo que en ese simulacro “se pusieron a disposición más de 137 establecimientos escolares en todo nuestro territorio provincial y a pesar del silencio autoimpuesto por el Gobierno Nacional, se produjeron una serie de irregularidades y fallas al colapsar supuestamente la plataforma de transmisión que incluyó a unas 3000 escuelas en todo el país conectadas a unas 1.000 sucursales del Correo Argentino”.

Como consecuencia de ello, desde el ODEPOE se solicitaron sendos informes a la Secretaria de Modernización de Nación y al Jefe de Correo Argentino – sucursal Formosa a cargo de Carlos Ricardo Untersteiner, con el objetivo de que se informen cuales fueron los problemas técnicos que se produjeron y se peticionó que en el próximo simulacro, “se invite no solamente a integrantes del -ODEPOE- sino también a representantes de partidos políticos, apoderados, de modo que podamos conocer como funciona este sistema, máxime teniendo en cuenta que durante todo este proceso se ha reconocido que la Empresa Smartmatic ganó la licitación únicamente por el precio, pero obtuvo la calificación técnica más baja de todas las que participaron”.

Desde el Observatorio de Derechos Electorales ya se ha pensado en sugerir que, frente a estas fallas del sistema para enviar datos del escrutinio en determinados lugares de nuestra provincia, se reemplacen los kits de transmisión por otros elementos que permitan transparencia y transmisión ágil y sin inconvenientes durante el proceso electoral.

Considera que todo esto deberá ser resuelto con la antelación suficiente por todas las Autoridades Competentes que intervienen en este proceso eleccionario y también por la empresa Venezolana Smartmatic; por lo que consideramos necesario que el sistema no demuestre debilidades, ya que si en las pruebas o simulacros tienen estos inconvenientes, todo puede terminar en un gran daño y por esto la Cámara Nacional Electoral, debe adoptar todas las medidas necesarias para que ello no suceda y también dar participación a todos los partidos políticos e informar adecuadamente de algo que nunca debió ser oculto; ya que el envío de datos desde cada escuela y no desde los centros de transmisión del Correo implica una gran responsabilidad y nada puede salir mal.