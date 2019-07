Malich pidió a Nación “ocuparse de obras y no marketing para la tribuna”

Compartir











Categórico, el ministro de Planificación, Daniel Malich, pidió al estrado nacional de “ocuparse de las obras abandonadas en territorio formoseño, como la destruida ruta 11”, y dejar de hacer marketing para la tribuna”, en directa referencia a los 30 kilómetros de dicha traza de manera demorada y el resto de la misma, vía destruida.

Desestimó los dichos de Iván Kerr, secretario de Vivienda de la Nación, reprochando que para el Gobierno Nacional de Cambiemos “no es política de Estado financiar viviendas sociales”.

La semana pasada, el funcionario nacional declaró a un medio local que “es muy complicada” la relación con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y que “Formosa lamentablemente no se ha querido aggionar en cuanto a las nuevas políticas habitacionales que hemos implementado, no nos brindan información sobre las bases de datos de los inscriptos para entrecruzarlos con ANSeS”.

“Las políticas de este Gobierno Nacional han sido indudablemente perjudiciales para Formosa y todas las provincias del país”, cruzó el contador Malich consultado sobre los dichos de Kerr, criticando “la intención manifiesta que tiene la Nación de desfinanciar todos los planes de viviendas”.

Hizo notar que “a ellos no les interesa que el Estado sea quien proponga la oferta de las viviendas sociales como herramienta de solución de una problemática muy importante que tiene nuestro país”.

En ese sentido recordó que la misma gestión de Cambiemos “criticaba al Gobierno anterior de la ex presidenta Cristina Kirchner diciendo que no podía resolver el déficit habitacional y sin embargo a partir de la asunción del Gobierno de Mauricio Macri lo único que han hecho por todos los medios es tratar de eliminar la posibilidad de que el Estado Nacional ofrezca soluciones habitacionales”.

A su vez, aclaró Malich que “respecto a la puesta a disposición de los datos fuimos los primeros porque nosotros ya tenemos un sistema de sorteos absolutamente transparente implementado desde el 2013, antes del inicio de esta gestión nacional”.

“Nuestra base de datos está perfectamente transparentada, tal es así que el demandante o la persona que necesita tiene la posibilidad de inscribirse y el IPV lo que hace es corroborar los datos”, remarcó, apuntando que “justamente para eso la Nación ha solicitado la base de datos de nuestros postulantes para poder hacer el entrecruzamiento de información que ellos requieren y que la ANSeS plantea”.

“Esa información se puso a disposición, a tal punto que más de la mitad de los postulantes originalmente inscriptos han sido excluidos por la Nación de esta posibilidad del último sorteo, el cual se realizó a partir de la base de datos depurada por ellos”, subrayó.

Fondos

Con respecto a la financiación, Malich indicó que “desde la provincia nadie ha negado que la Nación ha girado los fondos con cierto retraso muchas veces. Pero ello no quiere decir que los recursos que se giran alcancen para solucionar o para continuar con los programas y proyectos que tenemos en ejecución”.

“Tenemos planes federales de viviendas de la gestión anterior que han sido en algunos casos continuados por este Gobierno Nacional, pero es indudable la reticencia a mantenerlos porque justamente no es política de Estado para ellos, ya que no les interesa financiar viviendas sociales”, expuso.

Reprendió que “dejaron que los efectos de la crisis económica como la inflación o la suba del dólar repercutan en la estructura de costo de cualquier obra en construcción. Consecuentemente, los programas que se han firmado oportunamente tienen una ecuación económico-financiera que a medida que va pasando el tiempo, con una inflación del 50% anual, son imposibles de sostener en el tiempo”.

Ejemplificó diciendo que “nuestros programas tenían establecido que financiaban un poquito más de $10 mil el metro cuadrado, cuando hoy la propia Subsecretaría publica el último precio para el metro cuadrado en $27 mil, estamos hablando de tres veces más caro”.

“Entonces, cómo se pretende que se mantengan los planes en ejecución si ellos están mandando plata totalmente desfasada y luego, cuando desde la provincia se generan las necesidades de recomposición de precios, que son las famosas redeterminaciones que ellos tanto cuestionan, no las procesan, no las aprueban y consecuentemente no podemos trabajar con las empresas con precios acordes a la realidad y se terminan paralizando las obras”, acentuó.

Obras viales

Al referirse al estado de las obras nacionales en el área vial, Malich advirtió que “es preocupante que Vialidad Nacional, que tiene a su cargo el mantenimiento de las rutas nacionales, haya paralizado las obras correspondientes de la autovía de la ruta nacional 11 en el tramo Mansilla-Tatané”, mientras que en el tramo Tatané-Formosa “se están ejecutando obras con retraso, encima en un tramo ínfimo de 30 kilómetros”.

“Han dejado sin mantenimiento el tramo normal de la ruta 11, el que todos utilizamos para trasladarnos desde Formosa a Resistencia, Chaco, y hacia Clorinda, a partir de que la empresa que estaba encargada de los trabajos realizó el fresado destrozando prácticamente la cinta asfáltica y luego han frenado esa tarea por un problema financiero”, amonestó.

Insistió en que “lo concreto es que la ruta nacional 11 ha quedado en absoluto desastre, generando innumerables accidentes y poniendo en riesgo la vida de los conductores, no solamente provinciales, sino de todo el país y del extranjero”.

Finalmente, el titular de la cartera de Panificación provincial recomendó a los funcionarios nacionales “ocuparse de las cosas que tienen que hacer con seriedad”, evitando “decir cosas para la tribuna o los medios”, cerró contundente.