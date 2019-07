Impuesto a las Ganancias: Ibáñez ratifico que mas estatales tributaran

Compartir











Ante la estimación de que más de diez mil agentes estatales activos estarían alcanzados por el Impuesto a las Ganancias ante la decisión nacional de no eximir al medio aguinaldo a dicho gravamen, el ministro de Economía, Jorge Ibáñez, remarcó que la medida es una consecuencia de una promesa preelectoral del gobierno de Mauricio Macri que quedó en el olvido y que aseguraba que los trabajadores no aportarían ganancias.

El funcionario provincial hizo notar “que esa promesa preelectoral de Macri , no sólo quedó en el olvido , sino que la barra quedó muy baja y, hoy cada vez son más los trabajadores que pagan ganancias, lo cual no nos parece correcto”, aunque dejo en claro que “está muy lejos de nuestra decisión y competencia”, y aseguró que “se trata de una decisión de fijar los montos del impuesto a las ganancias es exclusiva de la Nación y en la cual la provincia no tiene injerencia alguna y con la cual “no estamos de acuerdo”

Lamentó que con el aumento otorgado por el gobierno provincial – en un 42%, – a muchos agentes estatales también se les elevó de categoría en el impuesto a las ganancias e hizo notar que de acuerdo a esos parámetros dictaminados desde la Nación, el incremento de haberes a nivel local que pretendencia recomponer el poder adquisitivo, “en lugar de transformarse en un beneficio para el trabajador y su familia, es un perjuicio.”

Desde el ministerio de Economía de la Provincia se había informado que a partir de la decisión del Gobierno Nacional de no eximir al aguinaldo del pago del Impuesto a las Ganancias, una cifra superior a los 10.000 agentes estatales, sólo en el ámbito del Poder Ejecutivo, estarán alcanzados por el mencionado tributo.

Se destacó al respecto que a pesar de la medida dispuesta por el Gobernador Insfran de recomponer en un porcentaje del orden del 42 % los haberes del Personal de la Administración Provincial durante el presente ejercicio, la norma impositiva nacional va a afectar severamente la cuantía de la percepción de las remuneraciones del Sector Público, disminuyendo el poder adquisitivo de los agentes estatales a través del sistema de retenciones impositivas que impactan sobre los sueldo.

Se aseguró que a fines del año 2015 operaba un padrón aproximado de 1.2 millones de trabajadores en relación de dependencia incluidos en el impuesto mientras que a fines de 2018 esa cifra se elevó a 2 millones

UE-Mercosur

Respecto del acuerdo firmado por el Mercosur y la Unión Europea firmado recientemente por el gobierno nacional, Ibáñez opinó que “en sí los acuerdos entre los bloques económicos no son malos, aunque habría que ver la letra chica del convenio.”

El funcionario detalló que según el convenio “seríamos para la Unión Europea proveedores de materias primas de granos, alimentos, en tanto que ellos serían los proveedores de vehículos, televisores, teléfonos.”

El funcionario reflexionó que también “se le otorgaría a la Unión Europea el derecho a las patentes medicinales a laboratorios de Europa, cuando hay laboratorios argentinos, además se les daría libre navegación de nuestros ríos y mares” y fue claro al afirmar que “si ´ese es el acuerdo, es totalmente perjudicial.”

En ese sentido remarcó que “si el rol que va a tener la Argentina es el de productor de materias primas versus productos elaborados, por el trabajo de obreros europeos, el acuerdo es malo”, e insistió en que “eso es lo que se tiene que discutir ya que el país también tiene que exportar productos terminados elaborados por el trabajo de muchas horas hombre y no sólo granos y sus derivados”.