Contadores del NEA elevaran planteos ante crisis nacional y emergencia hídrica

Compartir











Dada la compleja situación nacional que en nuestra provincia y la región se ve agravada por la severa crisis hídrica, profesionales de ciencias económicas del NEA, evalúan elevar un planteo ante órganos federales, sobre todo la AFIP, a fin de que se activen políticas especiales que atiendan este escenario. La iniciativa será presentada ante la federación del sector a fin que la misma haga la solicitud de medidas particulares como corrimiento de vencimientos, además de aspectos fiscales y tributarios.

Como parte del conjunto de actividades que desarrollan los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas del país, en Formosa tuvo lugar una nueva reunión de los referentes regionales de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) región NEA. El encuentro se produjo en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas sita en Paraguay 433.

Encabezó el encuentro, el presidente del Consejo local, CP Andrés Pablo Benítez, el vicepresidente, CP Hugo Cañiza, la secretaria CP Susana Vera y los vocales, Javier Capra, Diego Torres y Oscar Kraupner.

Asimismo participaron los presidentes de los Consejos Profesionales de las provincias de Corrientes, CP Walter Esquivel, de Chaco CP Juan Manuel Urdapilleta y de Misiones CP Miguel Ángel Andujar.

El Contador Oscar Kraupner, Delegado Regional FACPCE Formosa, ponderó la realización de este tipo de eventos con invitados de las provincias del NEA, oportunidad en que abordaron problemáticas vigentes en cuanto a reglamentación para los 160 impuestos vigentes en la Argentina, y las más de 2.500 resoluciones anuales que rigen la actividad.

“Esto hace que la situación de los empresarios sea cada vez más complicada, y el trabajo de los profesionales en ciencias económicas se dificulte en un contexto de crisis económica muy profunda, donde también está de por medio los efectos de las inundaciones y un ente recaudador que apura los pagos, los embargos y bloqueos de constancias”, alertó Oscar Kraupner.

En ese sentido, comentó que la Región NEA presentará ante la Junta de Gobierno de FACPCE todo lo referido a planes de pago, disminución de tasas de financiación para oxigenar a las pequeñas y medianas empresas.

“En cierta forma se avanzó con las tasas de financiación a partir de la consolidación del 2,5 %, porque las tasas antes de la consolidación son del 4,5 % con distintos tipos de multas”, precisó a manera de ejemplo.

Seguidamente se explayó sobre las emergencias hídricas y agropecuarias que afectan a todas las provincias del NEA y como Fisco aduce el faltante de cuestiones de adhesión para tomar medidas. “La emergencia está, los campos están destruidos y los animales sufren. En realidad el Fisco no condona, sino que prorroga los vencimientos. En este sentido pregonamos que los balances deben ser ajustados por inflación”, argumentó.

Trabajo conjunto

A su turno, el Contador Walter Esquivel, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Corrientes, comentó que este encuentro se da para unificar criterios y políticas de trabajos de los Consejos Regionales, abordar temas como el Ajuste por Inflación, Trabajo en Comisiones, Prórroga de Vencimientos por los nuevos aplicativos que están a disposición de los nuevos profesionales. Acceso a Tecnología e Internet.

“Estas cuestiones hacen necesario trabajar y estar actualizado, trabajar sobre vencimientos y para las empresas es necesaria una moratoria general a nivel país”. “Todas estas inquietudes, como el cierre de Pymes y de empresas se elevarán a la FACPCE”, señaló.

Junta de Gobierno de FACPCE en Resistencia

El Contador Juan Manuel Urdaplilleta, presidente del Consejo de Ciencias Económicas de la provincia de Chaco destacó la modalidad de trabajo para elevar los pedidos a la FACPCE, cuya reunión de Junta de Gobierno se realizará en la ciudad de Resistencia, Chaco, los días 21 y 22 de junio.

Al igual que sus colegas, Urdaplilleta analizó el panorama actual con una fuerte recesión económica que todavía no ha tocado fondo, sumado a una inflación galopante que perjudica a las Pymes, cuando éstas son las principales generadoras de empleos.

“Hoy el empresario está haciendo esfuerzos para no cerrar y no echar empleados. Esto lo hablamos con el jefe de AFIP quién nos comentó de estadísticas de morosidad en cargas sociales en tiempos en donde los recursos son cada vez más escasos”, indicó el referente chaqueño quién además consideró que en tiempos de “híper recaudación, es prioritario no incrementar el déficit fiscal para no original desequilibrios en la macro”.

Finalmente, abogó por un sistema de recaudación por región. Cada región de nuestro país tiene características diferentes. Esto lo venimos pregonando contemplando las particularidades de cada zona de la Argentina”.