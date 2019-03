Destacan que aumento salarial del 42% repercutirá en economía local

Compartir











El aumento salarial del 42% establecido por el gobernador Gildo Insfrán para los estatales repercutirá en todos los ámbitos de la economía local, incrementando el consumo interno y dinamizando el movimiento en todo el territorio, subrayó el presidente de la Federación Económica de Formosa (FEF), el contador Enrique Zanín.

Tras destacar el impacto que tendrá en la economía local el anuncio del primer mandatario provincial, hizo notar que Formosa “es la única provincia que ha dado un aumento salarial de este nivel”.

“Repercutirá ampliamente en todos los sectores comerciales, industriales y de servicios”, valoró el empresario, señalando que “aumentará el consumo interno y al hacerlo, lógicamente, se incrementará la economía”.

Por otra parte, al hacer referencia a la crisis económica que está atravesando el país debido a las políticas del Gobierno Nacional, planteó que “si desde el Ministerio de Economía de la Nación no se toman medidas vamos a estar en un grave problema y no sabremos lo que va a pasar, ya que hoy estamos en una estanflación y Dios quiera que no lleguemos a una híperinflación”.

“No quiero ni mencionar esa palabra, pero realmente es preocupante que esto pueda llegar a suceder”, enfatizó el titular de la FEF.