Para la Defensoría el “Plan Belgrano” fue la “estafa mas grande” del gobierno nacional

Compartir











Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se señaló que el denominado-Plan Belgrano- fue una de las propuestas más ambiciosas en el arranque de la gestión del Gobierno Nacional y que apuntaba al desarrollo social, productivo y de infraestructura del norte del país. “Pero quedo sobradamente expuesto que defraudo a todos y termo siendo la estafa más grande de esta gestión nacional”, denuncio el Ombudsman José Leonardo Gialluca.

El mismo fue “relanzado” en febrero del 2018 y en la actualidad los referentes de las provincias alcanzadas no saben ni tienen idea de cómoseguiráen el 2019, dado el ajuste del gasto que impacta en la obra pública, y que ha dejado a Formosa con la paralización total del Ramal C 25 – Belgrano Cargas entre otras importantes obras, que de haberse impulsado, en la actualidad tendríamos la posibilidad de utilizar un medio de transporte barato, seguro y que permitiría que los productos locale no tengan que abonar un costo altísimo para el transporte por carreteras hasta el Puerto de Buenos Aires y viceversa de todos aquellos bienes de consumo masivo que llegan -con un valor flete- que se agrava con el aumento de los combustibles y que impactan directamente en el bolsillo de los trabajadores.

Gialluca reveló que “este programa, nunca tuvo presupuesto propio, sino que actúa como una suerte de “coordinador” entre áreas. Uno de sus ejes pasa por las obras de infraestructura vial, ferroviaria y aerocomercial, para integrar productivamente a las provincias del norte entre sí y con el resto del país, pero nada de ello se ha podido concretar”.

Adviertio que “con un fuerte recorte de recursos para la obra pública la expectativa se puso en los acuerdos de Participación Público Privada; pero sabemos que estos últimos sectores no están interesados en invertir, ya que no confían en como lleva adelante desde hace tiempo la economía el Gobierno Nacional y de allí la absoluta paralización que se puede observar del mismo”.

Desde el Organismo de la Constitución se informó que nunca fueron respondidas las actuaciones enviadas al Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña y en donde se le expuso la discriminación del Estado Nacional para con la Provincia de Formosa al “neutralizarse o paralizarse” todas las obras públicas que se habían anunciado y que esto constituye una gran estafa por parte del Estado Nacional para todo el Norte Argentino. Gialluca recordó que tampoco nos olvidamos de los compromisos del Gasoducto del NEA, de la Autovía de la Ruta Nº 11 desde Tatané a Formosa, del deterioro de la Ruta Nacional Nº 11, de la Nº 81, 86 y otras, de la no construcción e implementación de proyectos que disminuyan los accidentes viales en la zona del denominado -Puente Blanco-, el acueducto para llevar agua hacia los departamentos del oeste de la provincia, la construcción de dos puentes internacionales, uno entre el Puerto Pilcomayo e Itá Enramada (Paraguay), el otro sobre el río Bermejo, con lo cual los formoseños tendríamos mayor y mejor conectividad.

“Pero evidentemente tanto el titular del Plan Belgrano a nivel Nacional Carlos Vignolo, como el delegado local Blas Hoyos, no han podido enfrentar la incapacidad, discriminación e indiferencia del Gobierno Nacional para con la provincia de Formosa y todas las provincias del Norte Argentino”, expuso.

Sostuvo asimismo que “en este último año de gobierno del actual presidente Mauricio Macri, el gran globo que constituyó el Plan Belgrano ha terminado explotando sobre los usuarios, consumidores, comerciantes, PyMEs, industriales, quienes esperaban que el mismo tuviera la relevancia y la impronta de dotar de mayores y mejores infraestructuras al Norte Argentino, al mismo tiempo de permitir crear numerosas fuentes de trabajo y la dinámica que implica siempre cualquier obra pública”.

Concluyo diciendo que “se deberá esperar el cambio del Gobierno Nacional con las próximas elecciones y de allí en más exigir desde el Norte, que se vuelva a tener en todo lo que hace a políticas públicas una mirada federal y no centralista como existe en la actualidad”.