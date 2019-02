Denuncian a Nación que exige restricción energética

Compartir











La Defensoría del Pueblo de la Provincia, remitió una formal Actuación a la secretaría de Energía y Gobierno de la Nación, a cargo de Gustavo Lopetegui, ex CEO de la Aerolínea LAN y al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI) a raíz de una contingencia sufrida el 01 del corriente que afectó seriamente la provisión de energía eléctrica en nuestra Provincia.

Efectivamente, en la fecha antes indicada, el SADI ordenó a REFSA que “despeje 30 millones de vatios de la Estación Transformadora Gran Formosa donde llega la línea de 500 Kv.”; lo que sumado a la no autorización de tomar energía de la línea Guarambare-Clorinda, afectó seriamente al servicio eléctrico de la provincia, estando al borde de tener que obligar a la Distribuidora REFSA a realizar cortes rotativos e interrupciones prolongadas del servicio por no contar con la energía suficiente para satisfacer la demanda de todo el territorio provincial. Finalmente, las gestiones concretadas por la Gerencia del Refsa, permitieron que la cuestión no llegue a mayores y se solucionara con un corte general en el servicio de poco más de media hora a fin de habilitar el vínculo con la vieja línea de 132 mil voltios Bastiani-Formosa, evitando el mal mayor, aunque no hubo más remedio que afectar por breves lapsos a varios barrios de la ciudad capital, como Nueva Formosa, Sagrado Corazón, Villa del Carmen, Parque Industrial, Mariano Moreno, Villa del Rosario, Obrero y Santa Rosa, como asimismo a las localidades de Herradura y Misión Lahisí entre otras. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca denunció que la nota negativa la puso el -SADI- a quien la Distribuidora local REFSA le solicitó en la ocasión a fin de no causar suspensiones en el servicio a los usuarios de la Provincia, que permitiera el ingreso de energía eléctrica a Formosa mediante la interconexión Clorinda Guarambare, en 200 kV, como se hizo históricamente, a lo cual las autoridades nacionales no accedieron injustificadamente y por esa razón se produjeron los referidos inconvenientes.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo remitió una formal instancia tanto a la Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación, como al SADI, remarcándoles que contrariamente a lo que opina el ex ministro de Energía del Gobierno Nacional, Juan José Aranguren, el servicio público de energía eléctrica es un derecho humano esencial, más aún para los habitantes de nuestra provincia, que deben afrontar diariamente temperaturas mayores a los 50º C. Por lo que resulta indispensable que la provisión de la electricidad en sus hogares “se realice de manera continua e ininterrumpida” a fin de hacer frente a las exigencias climáticas con los equipos de refrigeración y ventilación domiciliaria, lo que para los formoseños no representan ningún lujo, sino implementos de extrema necesidad, sin olvidarnos de los electrodependientes, que pareciera que el Gobierno Nacional directamente los ignoran.

Es por ello que se instó tanto al SADI como a la Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación a que en lo sucesivo no ordene recortes la energía eléctrica para Formosa, presumiblemente para proveerla a las Provincias Centrales como Buenos Aires, Córdoba y, eventualmente, de verse en esa necesidad, se autorice inmediatamente la habilitación de la Interconexión Clorinda Guarambaré para evitar perjuicios a los usuarios formoseños, “puesto que continuaremos siendo solidarios, pero no dejaremos que nuestros usuarios estén sin energía eléctrica por decisiones antojadizas e infundadas del Gobierno Nacional, sino de lo contrario que nos expliquen cuales son los motivos para no autorizarnos a utilizar la interconexión Guarambaré – Clorinda”.-