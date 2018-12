Advierten “inicio muy complejo” del año 2019

Compartir











“Vamos a tener un inicio de año muy complejo, con todos los indicadores en rojo, con pronósticos muy desalentadores e inclusive con quita de los subsidios a la energía y al transporte”, alertó el economista Julio Svartz.

Hizo notar que “el boleto del colectivo urbano está en disyuntiva y podría pasar a costar $40 si no tuviera el subsidio, encareciendo aún más toda la economía de una familia que tiene que transportarse todos los días para ir a trabajar y a la escuela”.

Asimismo, cuando se le hizo notar que de acuerdo a una encuesta de la consultora M&R Asociados el 71% de los argentinos no saldrá de vacaciones en esta temporada de verano por la crisis económica originada por el Gobierno Nacional, Svartz explicó que ello se debe a que “tuvimos que empezar a eliminar costumbres como poder financiar aunque sea unos días de descanso, no digamos al exterior, hoy eso ya no está en la agenda de nadie”.

“Hoy solamente uno planifica solamente poder pagar todo lo que sean tarifas e impuestos y después qué hacemos porque lo que nos queda es cada vez menos”, reprochó el contador.

Advirtió en ese sentido que “ya se anunció que en enero y febrero nuevamente van a aumentar las tarifas del agua y la electricidad; es decir, no se frena este proceso de aumentos desde la Nación y es por ello que esto se ve reflejado en lo inflacionario, estamos por cerrar el año con más de 48% de inflación”.

“Además finalizaremos el 2018 con una devaluación brusca, estamos segundos a nivel mundial con el 285% y todos los indicadores están en rojo”, subrayó Svartz, puntualizando que tanto “el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) como la CEPAL emitieron informes indicando que la economía argentina caerá este año un 2,8% del PBI y en el 2019 un 1,8%, por lo tanto la recesión no se va a detener hasta el primer trimestre del año que viene y todos los valores que puedan significar un cambio para la situación de las personas no se ven en este momento ni en el corto o mediano plazo”.