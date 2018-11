Medico del oeste discrepo con abogada que antepone interés político a la realidad

Compartir











El doctor Rafael Silva, coordinador del distrito sanitario I, objeto a la abogada Emilia Maciel, que “en su condición de dirigente del PRO antepone esos intereses políticos a la realidad social y cultural de los aborígenes del extremo oeste provincial”.

Expresó que disiente con la abogada en todo lo dicho por esta, y contó el trabajo fortalecido que se realiza desde la salud publica formoseña en dicho distrito del cual él es el coordinador: “Como coordinador del Distrito I tengo a mi cargo las diferentes áreas programáticas del oeste de la provincia, que tienen como referencia al hospital “Eva Perón” de Ingeniero Juárez.

Las áreas programáticas son: María Cristina, Lote 8, El Potrillo, El Quebracho, Pozo de Maza, El Chorro, La Rinconada, Barrio Obrero, Los Chiriguanos, con una población de cobertura de casi 50 mil habitantes.

Negó de manera categórica que las comunidades carezcan de agua

potable, afirmando que “las residentes en las diferentes localidades tienen todo el acceso a este bien como cualquier otra familia. Pero existen nómades que van de un lado a otro y es lógico que tengan dificultades, no sale agua potable por arte de magia, sino que hay todo un trabajo de perforaciones para encontrarla y sacarla y, de ser necesario tratarla”.

“Y esto no se puede hacer cada vez que ellas se trasladen de un lado a otro, es un poco de lógica y de conocer la vida y costumbre de estas familias originarias”, insistió.

Aun así, destaco el proyecto “Esmeralda”, que son perforaciones muy importantes de hasta 400 metros de profundidad, en búsqueda de agua buena, gracias a lo cual en las diferentes áreas programáticas contamos con agua potable en cada uno de los domicilios.

“Es decir, que en cuanto a la salud y al acceso de agua potable las familias que viven en nuestro distrito no existen inconvenientes, si como he dicho antes, es más dificultoso llegar a las familias nómades porque no se asientan en un solo lugar, pero de igual manera, una vez que hemos logrado ubicar su nuevo asentamiento o comunidad llegamos hasta ellas, no solo con las atenciones de salud sino también con camiones para el abastecimiento de agua potable para todas ellas”, insistió el médico.

Expuso que “estamos trabajando continuamente con el control de niños; hacemos una evaluación del estado nutricional de los chicos, donde se le hace todos sus controles antropométricos, peso, talla, perímetro cefálico, y de esta forma si detectamos algún inconveniente en el crecimiento o desarrollo de algunos de ellos, rápidamente se hacen las actuaciones y atenciones correspondiente”. Inclusive aludió a la “provisión gratuita de suplementos dietarios, multivitamínicos, leche, entre otros”.

Explico que “también se suma otro tema y es el de las costumbres alimenticias de las familias originarias. En eso también trabajamos fuertemente incentivando por ejemplo que además de la lactancia materna es importante incorporar alimentación sólida en los bebés de más de 6 meses”.

Advirtió que muchas personas como esta abogada Maciel hablan ignorando la forma de vivir de las familias originarias, nosotros estamos todo el día trabajando con ellas y conocemos más que nadie sus costumbres. No es venir, pasar un día y salir a reclamar mediáticamente”.

Insistió en las costumbres de las familias aborígenes son muy diferentes con las criollas, y es en eso donde trabajamos fuertemente junto a los agentes sanitarios (integrantes de cada comunidad) para que esto no sea un problema y lograr mayor acercamiento respetando las distintas culturas.