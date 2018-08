Mayans ratifico posición contraria a pedido de allanar domicilio de CFK

Compartir











“La semana que viene va a haber quórum y Cristina Kirchner va a hacer uso de su defensa”, explicó el senador formoseño José Mayans. Así lo dieron a conocer medios nacionales luego de que el miércoles cayera por segunda vez en dos semanas la sesión en el Senado para debatir los allanamientos a los domicilios de CFK.

Explicó además que no bajaron a dar quórum en la sesión del miércoles porque no comparten la visión de que el allanamiento puede ser de utilidad, “no sirve algo que se hace así tan anunciado”, dijo y adelantó que por eso votará en contra.

“Quieren hacer allanamiento a una propiedad privada que no tiene ningún sentido porque es anunciado. Ella dice que es para humillarla y hacer un golpe mediático”, siguió Mayans.

En este sentido, el senador consideró que “un legislador no puede ser vulnerable a una denuncia, porque si no cualquiera te acusa, entran a tu despacho, invaden tu privacidad y no dejan protegerte” y criticó a sus pares de Cambiemos que “creen que siempre van a ser oficialistas”.

Por otro lado, respecto a la extinción de dominio, Mayans afirmó que “se está trabajando en un acuerdo con el Frente para la Victoria sobre la ampliación de delitos y sobre quién va a llevar adelante”.

el senador indicó que buscan que en vez de ser la Procuración del Tesoro que depende del poder ejecutivo, vaya directamente al Ministerio Público.

Además, pidieron la ampliación a los delitos económicos y a las cuentas offshore. “Nosotros aceptamos, no sé si los de Cambiemos aceptan”, apuntó.