Mayans vaticino alto rechazo del Senado a ley de interrupción voluntario de embarazo

El senador nacional del PJ formoseño, José Mayans se refirió al debate que se producirá este miércoles 8 de agosto en el Senado para tratar el proyecto de ley que impulsa la despenalización y la legalización del aborto.

Advirtió que “prácticamente todas las semanas desde el Gobierno Nacional se busca instalar temas mediáticos para tratar de tapar todo lo que ha venido pasando en estos casi tres años de la desastrosa gestión de Cambiemos”. A modo de ejemplo expuso que “la crisis económica, la fuerte caída en la imagen del presidente Mauricio Macri y la evolución en la intención de voto de la ex presidenta Cristina Kirchner, la subida imparable de los combustibles y las tarifas de los servicios públicos, el achicamiento de los salarios, es un escenario que tratan de maquillarlo con rimbombantes movidas judiciales”.

De cara a la sesión de este miércoles indicó que “hasta este momento, de acuerdo a la visión que se tiene, hay 37 votos en contra, lo que sería mayoría absoluta en contra de lo que vino de Diputados”, comentando que “los propios senadores de Córdoba que están a favor del aborto dicen que lo que viene de Diputados es invotable e impracticable”.

Esto se funda, según explicó Mayans, en que “ellos objetan el hecho de que sean 14 semanas, ya que ellos piden 12 semanas, o sea, la visión no matarlo al chico a las 14 sino a las 12 semanas”. Advirtió que “después dicen que no tiene presupuesto, pese a que el ministro de Salud dice que sale cero pesos. Pero los legisladores de Córdoba dicen que no es así, de ninguna manera. Eso lo dice gente que está a favor, así que uno se puede imaginar”.

En su caso personal recordó que “desde el principio siempre dije que esto que viene de Diputados vulnera la Constitución Nacional y viola los tratados internacionales que tenemos, el Código Civil y las Constituciones Provinciales”.

Insistió Mayans en que “es un proyecto que no se puede sostener -aseveró-. Al principio, hubo una onda verde (de los pañuelos) muy fuerte, pero después cuando se analiza la iniciativa en profundidad nos damos cuenta de todas las falencias que tiene y que es invotable como dicen los senadores de Córdoba, quienes están a favor de la ley”.

Con respecto a la despenalización planteó abordarla desde el Código Penal, señalando que “no hay ninguna mujer que esté presa por este tipo de prácticas, pero de todas maneras hay que sacarlo del Código Penal y ver el caso en particular”.

“Como se ha hablado de que la mujer es penalizada por este tipo de prácticas, me parece que hay que trabajar sobre ese tema. Y lo otro, sobre que es libre, gratuito y seguro, que el Estado se hace cargo y pone un quirófano en cinco días, me parece que realmente es inaplicable en la Argentina”, subrayó.

Al consultársele por la grieta entre los sectores que están a favor del proyecto y los que están en contra, advirtió que “el grupo Macri ha puesto esto en la discusión para desviar la atención pública sobre lo que está pasando realmente, que es el tema económico que es grave, porque si se le pide a cada provincia prácticamente el equivalente de una coparticipación quiere decir que para el año que viene vamos a tener menos educación, salud, inversión pública, y ése es el resultado de casi tres años de este Gobierno Nacional”.