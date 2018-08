Subas nacionales llegan a los DNI y pasaportes

Compartir











La directora del Registro Civil y Capacidad de las Personas, la doctora Mirta Retamozo, expuso que “nos anoticiamos de que desde el Gobierno Nacional se habían dispuesto incrementos en los precios de los trámites de DNI y pasaportes y este miércoles se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 430/18 en donde se establecen los costos actualizados con las subas”.

“El porcentaje de aumento en el DNI es del 200%, es decir, que el trámite que costaba $100 ahora pasará a valer $300, y en cuanto a los pasaportes la suba es del 58%, con lo cual el pasaporte regular que estaba $950 pasó a $1500 y el exprés -el que se necesita con urgencia y llega en 48 horas- queda en $2650”.

“Este aumento es una decisión unilateral del Ministerio del Interior de la Nación y a través del Registro Nacional de las Personas, en donde los directores provinciales no tenemos ningún tipo de injerencia”.

En contraposición, en la provincia de Formosa “la gratuidad del trámite del DNI está desde siempre: las personas que no tienen recursos pueden hacerlo presentando un certificado de pobreza, que se tramita en la Justicia, la Policía o con un trabajador/a social a los fines de probar la situación de vulnerabilidad”.

“Atendemos en todas las Delegaciones, tenemos 42 a lo largo de la provincia, y también en el Centro de Documentación Rápida, que en todas las Delegaciones funciona en el horario de la mañana, y en el horario vespertino solamente el CDR, que se encuentra en los Monoblocks sobre la calle Sarmiento, en la planta baja, de 15 a 20 horas”.

“Tenemos los DNI que no fueron entregados a las personas en sus domicilios por el Correo Argentino por equis motivo no se encontraban. Esos documentos vuelven a Buenos Aires y después vienen para acá, donde los tenemos un año y si las personas no los retiran se los remite para su destrucción. No son muchos los DNI que tenemos”.