Bigatti explico quiebre de stock en combustibles

Compartir











El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Formosa, Ángel Luis Bigatti, explico sobre el quiebre de stock de combustibles en la provincia.

“YPF tiene la planta de abastecimiento de las cuatro provincias en Puerto Barranqueras que está sobre el riacho Barranqueras. Shell tiene en Puerto Vilelas, sobre el mismo riacho. La altura del río Paraná está en la mitad de su nivel normal, entonces las barcazas no pueden llegar a abastecer estas plantas de distribución de todo el Noreste argentino”, explico.

Indico que “nos quedamos sin combustible, hay quiebres de stock. Esso, que también tiene una planta al lado de Shell en Puerto Vilelas, desde la década del ’90 que se abastece de Campana y si bien tiene un abastecimiento normal no posee el stock suficiente para atender los quiebres de stock de las otras banderas”.

Afirmo que “están tomando paliativos, pero que no alcanzan. Por ejemplo, el hecho de que los camiones de combustible no pueden circular de noche por razones de seguridad hace que no sean eficientes para un viaje largo, como en el caso de YPF que tiene que venir desde San Lorenzo que está a la altura de Rosario”.

A modo de ejemplo expuso que “un camión que cargó para mi estación el día 29 llegó el 31. Es decir, algo totalmente ineficiente. Nosotros tuvimos abastecimiento normal hasta el día 27, después recién tuve combustible el día 31, en forma parcial, ya que era solamente premium. Gasoil desde el día 27 que no tengo. Ahora estoy esperando un camión que salió este miércoles a la tarde de San Lorenzo”.

Opino que “esto no es un algo especulativo de las estaciones de servicio. Y en el caso de YPF nosotros tenemos combustible en consignación, con lo cual cuando aumenta el precio la utilidad financiera es cada vez es menor, porque nosotros ponemos la plata y las tarjetas de crédito se llevan todo. Estamos en una situación más que difícil y delicada y lamentablemente no encontramos un interlocutor para solucionar el problema. Cuando el 6 de abril pasado hablé con (el exministro de Energía de la Nación, Juan José) Aranguren en Resistencia, en una entrevista, le planteé y él estuvo totalmente de acuerdo con que estamos trabajando todos para los bancos. Él me dijo que tenía razón y me dio esperanzas de que las cosas se fueran a corregir, en parte al menos. Pero no”.

Admitió que “tenemos preocupación. Me llaman los colegas y me plantean los problemas porque cuando no tenemos combustible lo que tenemos son pérdidas. Estamos trabajando con muy poco margen y tenemos impuestos que van sacándonos cada vez un poco más”.