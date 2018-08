Decisión nacional margino de sorteos por una vivienda al 50% de solicitantes

Compartir











El administrador del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) Marcelo Ugelli sostuvo que tras la decisión del gobierno nacional de adjudicar viviendas sólo a familias cuyo ingreso familiar no supere los $20 mil, la mitad de los solicitantes en Formosa, no podrán participar de los próximos sorteos que realice el organismo.

“La política habitacional cambió porque este gobierno financia un tercio de la demanda a través de lo IPV, y a dos tercios de ellos se los dejó a los bancos. Nosotros atendemos por debajo de dos salarios mínimos vitales y móviles, menos de 20 mil pesos. Todos los IPV del país, no podemos adjudicar la casa a aquel grupo familiar con ingreso por encima de 20 mil pesos” explicó.

Dijo que para evitar el contratiempo a los beneficiarios y solicitarle que se acerque nuevamente al Instituto, se realizó un cruce de datos con los registros nacionales y de allí surgió la información: “La mitad de la gente que está inscripta, no puede participar de los sorteos, porque supera los 20 mil pesos (de ingreso familiar), y queda afuera de los sorteos, por criterios de Nación” insistió.

El funcionario lamentó además que “No hay fondos específicos, el primer año me decían que no podíamos gestionar más de 600 viviendas por año, estamos tratando de empezar en el tercer año, 600 viviendas. En el NEA solo Corrientes tiene 600 viviendas que no las empezó todavía, Chaco no las tiene Misiones tampoco. La realidad indica que no se entiende cual es la finalidad del Fondo Nacional de la vivienda, en el caso de las viviendas que veníamos gestionando, porque la plata no alcanza”.

Dijo que actualmente “Estamos iniciando, el precio ya es irrisorio, el presupuesto es el mismo de hace 3 años en el Plan Nacional de Vivienda, le dimos los dos tercios del manejo de la demanda habitacional a través de créditos de hipotecarios, el Procrear que sería entre 2 y 4 salarios. Y por arriba de 4 salarios ya tenés que ir a créditos UVA”.

“¿Qué advertimos nosotros? Que en un sistema inflacionario, así como nos pasa a nosotros que no podemos terminar las casas, le va a pasar a la gente que le subirá la cuota. Son señales de alerta que hay que tener. Se verá con el tiempo como evoluciona.”

Describió la situación al señalar que “El Fonavi cambió en el 2017, los componentes que percibimos de ingresos por Fonavi, salió de ser de las naftas y pasó a ser una sumatoria de combustible, a precio fijo actualizable cada tres meses que hoy por hoy no sabemos cómo va a evolucionar. Antes veníamos sosteniendo el desfasaje inflacionario con el crecimiento del FONAVi. Hoy a seis meses de este año no supera en más del 5% el ingreso y la inflación será cerca del 33%, entonces ya hay una disminución de esos fondos coparticipables”.

Precisó que no obstante, la provincia trabaja sobre 400 viviendas que es el pedido concreto del gobernador Gildo Insfrán para iniciar un nuevo sorteo, “que sería ni bien destrabemos estas cuestiones administrativas, consolidar el padrón con la gente que está en condiciones”.