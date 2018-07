El ministro Ibáñez anticipa “un segundo semestre del año y un 2019 muy bravo”

Compartir











El ministro de Economía, Jorge Ibáñez, anticipó que se viene un segundo semestre del año, como también un 2019 “muy bravo”, con severos ajustes que ya anticiparon desde el gobierno nacional en diferentes esferas y con fuerte impacto social.

Dijo que en las reuniones mantenidas por los ministros de Economía de todo el país a las carteras nacionales del Interior y en la de Finanzas, “quedo claro que este segundo semestre será muy bravo, sino que hay que preparar un recorte presupuestario muy grande para poder cumplir con las metas que el gobierno firmo con el FMI”, expuso, opinando que “son metas muy difíciles de cumplir”.

Sostuvo el ministro que “hay mucha gente, millones de familias detrás de cada tijeretazo que se aplica a diferentes áreas de los presupuestos nacional y provincial”, al tiempo de explicar que “seguiremos analizando las cifras que nos dieron, nos juntaremos los ministros de las provincias, posteriormente lo harán los gobernadores, para dar una respuesta al gobierno nacional antes de la presentación del presupuesto 2019”.

De todos modos dio su punto de vista en que “como idea de donde hacer el ajuste cada uno propondrá la suya, pero entiendo que en momentos muy difíciles y si de ajuste se trata, creo personalmente que debería comenzar por quienes han sido beneficiados de esta política, ya sea con negocios financieros o de otra forma”.

Discrepo con la decisión nacional de “comenzar ajustando sobre el que menos tiene, jubilados o trabajadores que están pasando momentos muy difíciles”, advirtiendo que “de acá a fin de año la cosa estará muy difícil”.

“Se trata de un aumento inflado por la inflación”, afirmo sobre el aumento de recursos coparticipables, aunque aclaro que “además de la coparticipación federal de impuestos hay otras variables como planes de viviendas, sueldos de los docentes y otros recursos que vienen experimentando una caída estrepitosa”.

Ante este escenario planteo “exponer no solo las cifras que dan un numero mejor, que en el contexto actual no es tal, sino mirar toda la película. Sobre este escenario de partidas que se fueron achicando tenemos como propuesta eliminar lo poco que queda de subsidios eléctricos, a los transportes o que cada provincia haga las viviendas que pueda, no creo que haya provincia que lo acepte”.

Dijo coincidir con planteos de gobernadores, como la hiciera el propio doctor Gildo Insfran, “en poner ya un límite a la quita de las retenciones de la soja. Derivar esos recursos a necesidades del estado, y no seguir aumentando millones a un sector que se ha llevado mucho dinero, rever esta reforma tributaria nacional que le saca impuestos a empresas muy grandes”.

Incluso expuso “cómo es posible que a diferencias de provincias como Formosa o Chaco, el presupuesto nacional siga pagando la empresa de luz y la de agua de provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluso la justicia ordinaria de esta ultima”.

“Dejamos en claro que no nos oponemos que haya mayor seguridad en Capital Federal. Pero que uno de los lugares más ricos del país como Puerto Madero sea custodiado por la Prefectura Naval – una fuerza que se necesita más en los ríos argentinos-, no parece ajustarse a la realidad. Podemos seguir dando ejemplos que marcan nuestra discrepancia con el gobierno nacional, de todos modos puede ser que lleguemos a un final feliz”.

Ratifico que el gobierno está en condiciones de cumplir con las obligaciones salariales a los agentes estatales sin ningún tipo de problemas, que en el caso de los haberes de julio operara los días lunes 30 y martes 31, con el aumento del 5% establecido dentro de la recomposición escalonada que dispuso el PEP.

Aunque de la misma manera insistió en la “necesidad de contar con fondos nacionales como el destinado a planes de viviendas, el que vino disminuyendo o no se fue actualizando en el valor del metro cuadrado, haciendo imposible que una empresa contratada hace dos o tres años pueda continuar”, exponiendo que es primordial que el estado no se retire y deje librada a su suerte a las provincias”.