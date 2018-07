Las farmacias tienen suspendida la cobertura del PAMI por falta de pago

Compartir











Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia, señalaron que las afirmaciones del director Ejecutivo del PAMI , Iván Kaluk en cuanto a que “las farmacias cortaron el servicio cuando nosotros no tuvimos problemas de pago”, o que “hoy no le debemos nada a nadie y que toda la gente que tiene problemas con el PAMI es por cuestiones de sistema o papeles y no con lo relacionado a lo monetario, está absolutamente alejado de la realidad que viven día a día los casi 50 mil afiliados a la obras social en toda la provincia”.

Incluso se advirtió que “a ello se suman los gravísimos problemas económicos que poseen las farmacias, con la excepción de algunas importantes cadenasrelacionadas directamente con funcionarios del Gabinete Nacional, y que – tienen los fondos económicos y relaciones con los laboratorios suficientes para aguantar armándose de paciencia, meses y meses de falta de pagos y continuar facturando para luego cobrar sumas siderales-.

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca le pidió a Kaluk que otorgue respuesta inmediata a todos los pedidos de afiliados que tenemos en curso por ante dicha obra social y que hasta ahora siguen esperando tubos de oxígeno, colchones especiales, camas ortopédicas, medicamentos específicos, lo que debe ser gestionado de manera urgente, pues siempre vamos apoyando a todas aquellas que cumplen con la gente y va de suyo que la totalidad de las existentes en nuestra provincia presentan marcadas falencias de distinta naturaleza.

En este sentido el funcionario provincial señaló que en Pirané la farmacia –Farma- tiene suspendida la cobertura del PAMI desde aproximadamente dos años, la – Santa Rosa- se encuentra trabajando actualmente con planes del 50, 60 y 100%, pero sus titulares han denunciado que siempre existen atrasos en los pagos imputables directamente al instituto antes citado.

En la ciudad de Clorinda la farmacia – San Carlos- actualmente trabaja al 50,60 y 100% únicamente con aquellos medicamentos que tiene en stock, la farmacia – Clorinda- no atiende a afiliados al PAMI desde aproximadamente dos años también por falta de pago. En Ibarreta la farmacia de – Walter Tractha- tampoco trabaja con la obra social PAMI, y solo comercializa los medicamentos al contado, lo mismo sucede con la farmacia –Escobar-.

En las Lomitas las farmacias no trabajan con la obra social PAMI, en Ingeniero Juárez, la farmacia – Avenida- no atiende con el PAMI, por inconvenientes de pago y desde hace dos años la farmacia – Juárez- ha dejado de trabajar con esa obra social. En El Colorado la farmacia – Eben- Ezer- trabaja normalmente con el PAMI, al igual que la farmacia – Amancay II- pero denuncio también atrasos en los pagos.

En Villa Dos Trece la farmacia – Eben – Ezer- si trabaja con dicha obra social sin problemas, en tanto en Palo Santo, la farmacia – Santa Teresita- no funciona la obras social PAMI por falta de pago. En cuanto a la ciudad Capital Farmacity ,la Bancaria y farmacia San Luis se encuentran trabajando con coberturas normales , salvo en la provisión de pañales, elemento este de gran demanda en los afiliados al PAMI y que ninguna de las antes citadas los concede ni al 100% y tampoco bajo porcentaje alguno, salvo que se lo pague al contado. En el caso de la farmacia – Ferreyra- se encuentra trabajando con descuentos del 50% y 60% dependiendo de los medicamentos que se soliciten.