La importancia de donar sangre: Nueva colecta externa

Compartir











El Centro Provincial de Hemoterapia y el Banco de Sangre del Hospital de Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo Perón”, llevaron adelante una nueva colecta externa de sangre en la localidad de Villafañe, oportunidad en que se captaron nuevos donantes voluntarios.

La colecta se realizó en el Hospital local de esa localidad, donde el equipo del CPH y el Banco de Sangre del HAC se trasladaron hasta el lugar con los insumos y materiales necesarios para la realización de la misma, como ser el equipamiento específico de extracciones, camillas, planillas, folletería, refrigerio, etc.

Además de la colecta también se realizó una importante charla informativa sobre la donación de sangre y los beneficios que este acto aporta a la población.

La sangre es una necesidad permanente en los servicios de salud, ya que no puede fabricarse, comprarse ni venderse. Por este motivo constantemente desde las esferas sanitarias de la provincia se trabaja en campañas de promoción y difusión, teniendo en cuenta que la información y el conocimiento son la mejor manera de concientizar.

En este sentido las colectas de sangre también cumplen un rol fundamental porque favorecen el acceso a la donación de sangre a personas que no son donantes de reposición, a personas que probablemente no se hubieran acercado nunca a donar si no se cruzaban con esta propuesta y mejora la percepción de la experiencia de donación en donantes de primera vez, y esto define que sea más fácil fidelizarlos.

Por ello se destaca el trabajo en conjunto que el estado realiza con la comunidad abriendo las puertas de estos organismos, teniendo en cuenta la inversión que conlleva el traslado del personal y equipamiento para poder llevar adelante esta tarea.

Cabe mencionar que las colectas externas cumplen con los mismos parámetros técnicos que las extracciones realizadas en el Centro Provincial o Banco de Sangre del HAC, garantizando la seguridad para el donante.

Los donantes voluntarios habituales son los que constituyen mayor garantía de abastecimiento y seguridad transfusional para cada población. Todas las personas que deseen hacerlo pueden concurrir durante todo el año a donar al Banco de Sangre del HAC en el horario de 7 a 12.30 de lunes a viernes. Como así también en las diferentes postas de donación de la capital y el interior provincial.