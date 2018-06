Sentido agradecimiento de paciente a profesionales y personal del HAC

Compartir











Cynthia Pérez es una formoseña como cualquier otra, pero con sus jóvenes 37 años debió enfrentar una de las noticias más duras: recibir el informe de padecer una enfermedad oncológica. Ahí sintió que todo había cambiado.

“Soy de Herradura, no cuento con obra social y cuando me dijeron esto fue muy difícil. En septiembre del año pasado comencé con los estudios, debieron hacerme varias cosas antes de llegar a la cirugía, tenía mucho miedo pero gracias a Dios todo salió bien”

Con respecto a la cirugía, comento: “Fue una cirugía muy extensa, muchas horas, me contaban los ginecólogos del Hospital de Alta Complejidad que fue muy difícil; pero hoy estoy bien y en condiciones de alta, sin dolores, me hicieron una cirugía laparoscópica así que los cortes son muy chiquitos. Estoy muy sorprendida y agradecida a la vez porque no imaginaba que algo tan bueno pueda hacerse en Formosa para quienes no tenemos Obra Social”.

El día de la cirugía representó algo especial para ella: “Me recibieron los ginecólogos del HAC y después de ver todos los estudios me propusieron hacerme una cirugía por laparoscopía, me explicaron todos los beneficios y por supuesto que acepté, todo fue muy rápido y me acompañaron mucho para resolver mi problema de salud. Cuando me dieron la fecha de la cirugía no sabía que decir, era justo mi cumpleaños! No lo dudé un instante, para mí estaban por hacerme el mejor regalo, devolverme mi salud, así que se hizo ese día y gracias a Dios todo salió bien. Como les dije a todos: Por mi cumpleaños, me dieron el mejor regalo” contaba emocionada la paciente.

“Quiero agradecer a todos los que me acompañaron en este Hospital, a los médicos ginecólogos que por supuesto hicieron todo el esfuerzo para que pudiera salir adelante, pero también a los enfermeros y el resto del personal. Son todos muy amables y eficientes en lo que hacen, cuando uno pasa por un momento así valora mucho que lo traten bien y todo el personal del HAC me atendió muy bien”

La paciente se encuentra cursando su postoperatorio con muy buena evolución, sin dolor y con todos los beneficios que conlleva el haber realizado el procedimiento por vía laparoscópica, un abordaje que garantiza una más rápida recuperación para los pacientes, pero que obviamente requiere una gran inversión en equipamiento y capacitación del personal, algo que en esta provincia se ha realizado fuertemente en los últimos años para el beneficio de todos los pacientes de la salud pública, siendo Cynthia un ejemplo más de que los grandes avances en las políticas públicas en salud de la provincia llegan a cada habitante formoseño cuando estos lo necesitan.