El gobierno provincial absorbió a agentes de salud dados de baja por la Nación

Con la presencia del ministro de Desarrollo Humano de la provincia, José Luis Décima, se realizó un revelador acto en el salón auditorio del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada, donde se concretó una nueva instancia de recategorización a más de 60 profesionales de distintas áreas de la salud, valorando con ello el esfuerzo de quienes mediante su dedicación y perseverancia han conseguido superarse profesional y personalmente.

Además, otros 20 agentes fueron jornalizados quedando incorporados a la carrera Sanitaria provincial. Se trata de agentes y profesionales que pertenecían al Programa Nacional Médicos Comunitarios y fueron dados de baja desde el Gobierno Nacional. En todo momento reinó un clima de emoción y reconocimiento.

Reconocimiento al esfuerzo

En alusión a estas nuevas recategorizaciones el titular de la cartera de salud provincial, Dr. José Luis Décima felicitó a los presentes y contó: “Algunos eran compañeros míos en el Hospital Central, se han capacitado en estos años y hoy tienen el reconocimiento a su esfuerzo de superación por parte del gobierno provincial”.

“Vivamos con alegría estos logros personales y profesionales y volquemos en la gente los conocimientos adquiridos. Devolvamos con mejores servicios en salud la confianza de nuestro pueblo. Todos formamos parte de esta sociedad y todos necesitamos un servicio de salud a la altura de las circunstancias. Más aún ahora en que en el país vivimos una situación económica complicada, y en ese contexto es mayor la necesidad de la gente en todos los aspectos y eso también se da materia sanitaria con más personas acudiendo a Hospitales y Centros de Salud porque es allí donde recibe contención”, expresó

Al dirigirse a los nuevos ingresantes y a quienes se encontraban recibiendo su recategorización, el ministro Décima los instó a prestar sus servicios con compromiso y solidaridad y les dijo que “seremos muy estrictos con quienes no cumplen con sus obligaciones y esto no es por ocurrencia sino por justicia con quienes cumplen pero sobre todo con el pueblo mismo que es a quienes nos debemos”.

“Debemos valorar estas oportunidades laborales y que mejor manera de hacerlo que brindando a la gente servicios con calidad y calidez humana. Por eso insisto tanto en el desempeño de las funciones que cada uno asume; seremos firmes en los controles y en hacer cumplir las tareas”.

“El gobernador no nos defrauda”

Marta Beatriz Villalba, una de las beneficiadas de la jornada, enfermera del Hospital central dijo “Estoy muy contenta, es mucho esfuerzo que hace el gobernador por su gente, ya que en otros lugares hay despidos de muchos profesionales de la salud pero acá en Formosa nos están brindando una oportunidad de trabajo o recategorizando”, expresó.

“Este gesto de nuestro ministro Décima y del gobernador Insfrán para con nosotros no tiene palabras de agradecimiento”, calificó.

“Para mí es una bendición”

Lidia Portillo, enfermera del Hospital El Espinillo, compartió parte de las emociones que la albergaban en ese momento.

“Hoy me entregaron la resolución de mi jornalización. Estoy contentísima, no pensé que iba a lograr mi objetivo porque muchos compañeros míos fueron despedidos del programa médicos comunitarios por el gobierno nacional”, explicó.

“Esto ha sido una bendición, estoy agradecida eternamente al ministro Décima porque él siempre me dijo que tenga fe que pronto iba a salir mi resolución, y así fue, más rápido de lo esperado”, continuó.

“Todavía no me lo creo”

Natalia Vera, licenciada en Nutrición del Hospital de la Madre y el Niño comentó: “Hoy me están recategorizando y estoy muy feliz. Todavía no me lo creo. Mi familia vino a acompañarme en un día muy especial para mí, parece una tontería pero para las personas que dedicamos nuestra vida a los demás esto es como un gran mimo y reconocimiento”.

En todo momento se mostró agradecida con el ministro Décima, “no solo por esta recategorizacion sino también por todo lo que nos ayuda y apoya el servicio de nutrición de nuestro hospital, hemos avanzado muchísimo en estos años gracias a él y a su incondicionalidad con nosotros”.