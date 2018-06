Parto inusual: médicos salvaron la vida de una mujer

Compartir











Más allá de los frecuentes controles durante las etapas de un embarazo, al momento del parto los médicos pueden encontrarse ante determinadas de complicaciones poco frecuentes, donde la rapidez, la calidad de la atención y el respaldo de un sistema de salud eficiente son de vital importancia. Así sucedió con una parturienta del interior provincial que días atrás tuvo una complicación poco habitual pero que pudo salvar su vida gracias la preparación de los profesionales que la asistieron en las distintas etapas del proceso, al protocolo de acciones de la cartera de salud formoseña y a la posibilidad de contar en Formosa con niveles de complejidad adecuados para dar solución a este tipo de inconvenientes que son lamentablemente imprevisibles pero por suerte ocurre son pocas las veces de su ocurrencia.

Se trata de Sari Fernández, quien vive en la comunidad originaria La Primavera, ubicada a unos 140 kilómetros de la capital provincial. Ante la gravedad del hecho fue derivada al Hospital de Alta Complejidad “Pte Juan Domingo Perón” donde fue intervenida quirúrgicamente para luego ser internada por varios días.

Si bien la paciente recibía sus controles de rutina en el centro de salud de la mencionada comunidad, el parto tuvo lugar en el Hospital Distrital de Laguna Blanca donde posteriormente sufrió una hemorragia y un shock hipovolémico producto de una complicación poco frecuente llamada “atonía uterina”, provocada por la no contracción del útero en momentos posteriores al parto.

Al respecto, el doctor Julio Escalora, del centro de salud La Primavera, contó que la paciente “se trató de una complicación poco frecuente en la que se debe actuar con urgencia y es así como lo hicimos. Estamos muy contentos de poder contar un final feliz, pero quiero remarcar que fue la capacidad operativa de un trabajo en red dentro de un sistema de salud de complejidad creciente, lo que nos permitió a los profesionales salvarle la vida a esta mujer”.

“Esta patología puede ser mortal si no se actúa a tiempo y no se cuenta con los recursos necesarios para dar rápida respuesta, ya que se trata de la pérdida del tono de la musculatura del útero que tiene como consecuencia la no contracción de este”, explicó.

Urgencia

“Todo comienza después del parto que tuvo lugar en el Hospital de Laguna Blanca. Lo primero que se hizo ante la urgencia fue hacerle transfusión de sangre pero pese a eso no salía del shock hipovolémico y se decidió intervenirla quirúrgicamente donde se le realizó una histerectomía pero la paciente no evolucionaba favorablemente”, describe.

Advirtió que “su situación pasó a ser crítica, por lo que fue trasladada rápidamente en la ambulancia del SIPEC hasta el Hospital de Alta Complejidad ‘Juan Domingo Perón’”, detalló.

Al llegar al centro de máxima complejidad en nuestra provincia la paciente casi no tenía pulso, pero rápidamente se pusieron en marcha todos los protocolos indicados para estos casos y mediante la intervención de profesionales de diferentes áreas, Sari se recuperó y hoy estamos celebrando este triunfo de la vida junto a su familia, su bebé recién nacido y sus otros hijos”, contó emocionado.

“Por el momento ella está recibiendo suplementos de hierro y algunos medicamentos, que le estamos proveyendo desde el centro de salud, tanto lo que ella necesita como así también para su bebé”, comentó.

El médico agregó que “cada dos o tres días la visito en su casa para controlar su salud a ella y a su bebé, sin que tengan que desplazarse hasta el centro de salud teniendo en cuenta la situación que vivió”.

“Ella está muy feliz y me pidió que trasmitiera su agradecimiento a los profesionales del centro de salud de esta comunidad, a los del Hospital de Laguna Blanca, a los del Alta Complejidad, al ministro Décima y al Gobernador Insfrán porque gracias al sistema de salud con que cuenta la provincia fue posible salvarle la vida sin tener que pagar nada; fue tan emotivo lo que nos expresó que nos hemos fundido en un abrazo donde no faltaron las lágrimas”, finalizó.

¿Qué es atonía uterina?

En obstetricia, la atonía uterina es el nombre que se le da a la pérdida del tono de la musculatura del útero y produce la falta de contracción del mismo, donde los vasos sanguíneos no se cierran provocando una severa hemorragia.

Este problema no se puede advertir antes del alumbramiento. Si no se controla a tiempo, puede tener importantes riesgos, entre ellos la muerte de la mujer. Pero, por suerte, este incidente no es demasiado frecuente.