Por deudas con las farmacias, el PAMI dejo a abuelos sin medicamentos y otras prestaciones

Frente a las manifestaciones públicas por parte del Director Ejecutivo del PAMI Formosa, Iván Kaluk, quien manifestó que el instituto no le debe nada a las farmacias y el PAMI está al día con los pagos, agregando (algo que no compartimos en absoluto desde este Organismo de la Constitución en defensa de los derechos de los adultos mayores); que los afiliados son los responsables de no obtener los medicamentos, “…. Porque van solo a una cadena de farmacias y no van a otras, yo por ejemplo le recomiendo que vayan a farmacia Recalde, Farmacity, Bancaria, Farmalife …” Sic; y por ultimo si persiste el problema del afiliado el mismo debe acercarse a Moreno y Fotheringham, “…y nosotros le vamos a decir donde tiene que ir…” Sic. ( de Nota Nº 53/18 -Equipo Jurídico de la Delegación del PAMI Formosa- Dr. Roberto Cantero.

Esta situación ha llevado a que el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, conjuntamente con -la Dirección de Salud y Vivienda- recopilaron antecedentes y gestiones concretadas con las farmacias de nuestro medio, se pudiera, “conocer cuál es la causa o motivo por la cual el PAMI Formosa no cumple con las prestaciones en forma regular con sus afiliados de capital y ni que hablar con los abuelos del interior provincial, llamando poderosamente la atención que en todo el país esta franja social demandante de medicamentos no están teniendo ningún problema, pero aquí si los poseen y de diferente naturaleza, cambiándoles las reglas de relación con las farmacias en forma permanente”. Así las cosas, se debe tener en cuenta que las distintas Farmacias existentes en nuestro medio se encuentran adheridas a la Federación Farmacéutica de Formosa y/o a la Cámara de Farmacias (CAFAFO); la Federación Farmacéutica de Formosa es integrante a su vez de la Confederación de Farmacias Argentinas y además el Convenio de prestación de medicamentos llamado “PAMI INDUSTRIA” firmado a principios del mes de Abril de este año, fue suscripto con los laboratorios, no habiéndosele dado intervención alguna a las farmacias es decir a la organizaciones que las nuclea. El Defensor del Pueblo señalo que el PAMI NO paga el 100% de las facturas o recetas que se les presenta de una sola vez. Hace pagos fraccionados, es decir abona en un primer pago un 40% aproximadamente, a los treinta días abona otro 30% , y a los 90 días termina pagando el 30% restante. Por otro lado hace pagos en efectivo y en “notas de crédito”, estas últimas van dirigidas a las droguerías, además el PAMI tiene implementado una bonificación del 14% a las Farmacias. Los trámites administrativos en los que intervienen tanto la Federación de Farmacias de Formosa como la Confederación de Farmacias Argentinas, implican una quita de alrededor del 1,5 % a sus farmacias adheridas; ya que a través de estas Entidades las farmacias locales presentan sus recetas al PAMI para recibir su efectivo pago. Dichas recetas además de pasar por una Auditoria Interna del PAMI ( donde se controla la firma , sello del profesional médico firmante; troqueles etc.) pasa por FARMALINK Organización mandataria de los laboratorios, que nuclea a los extranjeros, nacionales y pequeños laboratorios (cooperativas etc.) que conviven en el medio a nivel nacional lo que es conocido como la Industria farmacéutica.

La realidad nos señala que al día de la fecha el PAMI ha abonado la totalidad de lo facturado del mes de enero del presente año, encontrándose al día de hoy pendiente de pagos los meses de febrero, marzo y abril. Es decir las recetas mediante las cuales ya han sido entregados los medicamentos a los afiliados, las farmacias las cobran con atrasos de 30 a 60 y hasta 90 días, situación que se ve agravada ya que al momento de reponer los medicamentos, las farmacias se encuentran con aumentos por encima de un 20 a 35% en adelante. Situación particular es la que atraviesa actualmente la farmacia Ferreyra de nuestro medio nucleada en la -FACAP -quienes atendían hasta hace pocos días a los afiliados del PAMI de nuestro interior provincial, con la modalidad de que se presentaba una persona de cualquier punto de nuestro territorio y trayendo desde 100 a 300 recetas legales la mayoría al 100% obtenía todos los medicamentos y así nuestras abuelas y abuelos podían seguir sus tratamientos crónicos o graves. A la fecha ya se ha dejado esta modalidad, justamente por la falta de pago del PAMI a la farmacia citada, pues todas deben pagar los pedidos de medicamentos a las droguerías entre los 14 y 21 días y entre tanto la contracara es que si bien se le gira un 15 o 20% de la deuda, el 80% se tramita por notas de crédito o tiques fiscales que son pagados por las federaciones de acuerdo a las habilitaciones o depósitos que realiza siempre fuera de tiempo el PAMI, lo cual está llevando a un desfinanciamiento total de la mayoría de las farmacias, creándoles gravísimos inconvenientes económicos para que puedan continuar funcionando, “salvo algunas muy especiales como Farmacity que sí pueden – aguantar pues tienen espalda y respaldo económico suficiente- para soportar que pase el tiempo y no se les pague puesto que todos conocemos de su fuerte solvencia financiera, muy diferente de la situación de farmacias como la Moreno u otras de nuestro medio, que tienen todo el derecho a ser tratadas de manera equitativa, con responsabilidad y seriedad por parte del PAMI de manera tal que los afiliados, “no sean dirigidos por las autoridades de turno y concurran a los lugares que les quede más cerca de sus domicilios o donde encuentren los medicamentos que los profesionales de la salud les han recetado”.

Por último el Ombudsman Provincial informo que la FACAF, “ha interrumpido el servicio de pañales al PAMI” y todo esto por las deudas existentes, entonces pedimos que el Delegado del PAMI local informe públicamente, “cual es la verdad acerca de las prestaciones que necesitan nuestros abuelos, pues la realidad que es la única verdad, nos indica que la entrega de los medicamentos, pañales y otras obligaciones del Instituto no se están cumpliendo”