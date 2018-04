Paciente con el raro Síndrome de Ollier, destaca atenciones desde la salud pública

Compartir











El servicio de kinesiología del centro de salud Pablo Bargas, del barrio villa Lourdes, presentó al el ministro José Luis Décima, los avances alcanzados por una mujer que padece la extraña enfermedad del Síndrome de Ollier. Se trata del único caso en la provincia. La paciente de 38 años agradeció al titular de la cartera sanitaria por el compromiso que ponen desde salud en la atención y contención de las personas.

Contaron que trabajan en con los otros niveles de atención y que cuentan con equipamiento de última generación y recurso humano capacitado,

Con respecto a la señora Guzmán, quien padece la rara enfermedad de Ollier, contaron que “en principiola paciente fue derivada al hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”. Allí fue atendida por una de las profesionales fisiatra, quien después de examinarla y aplicarle el tratamiento que requería por sus dolenciasse la derivó nuevamente al servicio de kinesiología de este centro de salud para comenzar con el tratamiento específico, el cual consta demúltiples sesiones de fisioterapia y kinesiología, buscando recuperar, en la medida de sus posibilidades, la musculatura de sus miembros inferiores que estaban muy deterioradas.

“El caso en concreto es de una mujer de 38 años de edad, residente de este barrio. Ella padece desde los dos años el síndrome de Ollier, enfermedad que se considera benigna y se ubica generalmente en los cartílagospero ella, además,presenta también en costillas, a la altura del ombligo, y en el nervio óptico”, expuso.

Comentóque la pacientellegó hasta ese servicio por un dolor de la región lumbar que se irradiaba hacia los miembros inferiores. “Al atenderla me llamó la atención que cojeaba mucho y tenía dolor en la rodilla derecha y de dolor en su tobillo”, especificó.

“Guzman nos manifestó que con el tratamiento que le estamos aplicando desde enero aumentó el umbral del dolor y el rango articular de las articulaciones que tenía disminuido, con lo cual se mejoró notablemente su marcha. Está muy contenta de su rápida recuperación, en cuanto a las dolencias con la que llegó en un principio”, destacó.

Único caso en la provincia

La paciente afectada agradeció a los profesionales y al ministro José Luis Décima por la atención recibida desde que comenzó a concurrir a las consultas “Mi enfermedad fue diagnosticada a partir de los dos años, cuando empezaba a dar mis primeros pasos, ya entonces se notaba mi deformación por lo que mis padres decidieron llevarme al especialista para ver qué me pasaba. Fue entonces cuandome diagnosticaron este raro síndrome; es una enfermedad crónica que no tiene cura pero todo lo que yo pueda hacer para mantener mis músculos, articulaciones y huesos fuertes me ayuda a sobrellevar mejor los dolores y me suma calidad de vida”, relató.

“En realidad llegue a este servicio por un dolor en mi espalda, con mi rodilla muy hinchada y dolorida; y los músculos muy debilitados, así que los kinesiólogos se dedicaron completamente a tratar mis dolores y a fortalecer en la medida de lo posible mis músculos”, continuó.

Resaltó que “desde que llegue acá me sentí muy contenida, porque los profesionales se pusieron a investigar más sobre mi enfermedad, ya que no es habitual; este gesto me sorprendió mucho porque yo solo venía por unas horas de kinesiología para calmar mi dolor de espaldapero ellos hicieron mucho más por mí, desde el primer día”.

Por último, Guzmán agradeció la ayuda y dedicación recibida. “Les agradezco infinitamente todo lo que hicieron y siguen haciendo por mí, no hay palabras para tanto cariño y paciencia. Al ministro Décima que hace todo lo posible para brindar lo mejor a la comunidad en lo que respecta a salud y a todos los profesionales que ponen todo su amor, conocimiento y saberes a disposición de las personas que llegamos hasta un hospital o centro de salud público buscando respuestas, como yo en este caso”, finalizó.