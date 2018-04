Formoseño en el Superbike

Compartir











El formoseño se preparar para la fecha tres del Campeonato Argentino del Superbike que tendrá lugar en Trelew, Chubut, durante el 28 y 29 de abril; luego de una buena primera y segunda fecha con un 7° y 5° lugar respectivamente, ahora es turno de ir en busca de un podio, “Soy el piloto que más puntos sumó de los del equipo TRH Racing así que el equipo está muy contento con todo eso y poniéndome todas las fichas también para la próxima carrera donde la intención es poder alcanzar un podio y por supuesto muy contento de poder estar entre los 10 primeros en este Campeonato”.

A poco menos de tres semanas para competir en la tercera jornada de la categoría de mayor tecnología en cuestión de motos en el país, TatiGalli trabaja con sesiones de entrenamiento que en ocasiones son de doble turno a la vez que desde el TRH Racing ponen a punto la moto 1000 cc que tendrá a disposición para esa fecha, “Trabajamos mucho en lo físico, a veces dos veces al día, 6 de la mañana y 3 de la tarde, con un personal trainer que inclusive me acompañó a Termas donde se trabajó muy bien profesionalmente, lo nombro, se llama Fausto, muy dedicado a esto y profesional”, dice Tati sobre sus sesiones físicas donde juega un papel fundamental para poder sostener la carrera de principio a fin. Respecto al rodaje arriba de una moto cuenta que “Ahora un poco de motocross que nos ayuda a darnos brazos y piernas y hablaba con profesionales y me decían que entrene mucho gimnasio pero lo que ayuda la moto en entrenamiento, eso sólo te lo da la moto y sobre la de motocross, que es lo que estamos haciendo ahora, hacemos muchos derrapes o que se levante en una rueda en una rueda, entonces a la hora de subir a un moto pistera uno tiene más aguante en brazos y piernas que favorece mucho en la carrera”.

Una de las claves para las dos primeras fechas fue la largada, saliendo detrás de los puestos 15, el formoseño implementó un sistema propio de largada que le ha dado sus frutos a su vez que el equipo pidió que se repitiera en adelante, “Yo siempre, cuando corría moto, tenía una forma de largar que siempre me funcionó bien porque la moto trae un sistema de control de tracción que te ayuda a largar y así no se levante en un rueda o patine pero para eso hay que activar este control y ponerla a fondo a la moto y largarle el embrague pero hay que practicar mucho tiempo porque es una largada como en Moto GP y si no largas bien la moto se te apaga o se te levanta entonces yo lo hago con otro sistema que Yo se”, y cuenta “todo activado pero sin el sistema de largada; largando sólo el embrague y al modo que me parece a mí y ese sistema me salió bien en ambas carreras y cuando lo hice en Buenos Aires, después para Termas, hablé con el equipo y me dijeron larga como vos sabes que en Buenos Aires nos fue bien y quizás en Termas también y bueno así fue que volvió a probar en termas, largué 14° y en la primera curva ya estaba 5°”, dice Galli.

El poder contar con buenos posicionamientos en las dos primeras fechas hace pensar que se puede estar un poco más arriba apuntando de esta manera quedarse con un podio lo antes posible, “La verdad que más que contento Yo y el equipo, no podemos creer estar entre los 10 primeros porque en cada fecha del Argentino hay pilotos de hace muchos años están participando, equipos oficiales con muchas pilotos con experiencia así que estar metido ahí con esos pilotos yo que recién empiezo nos pone muy contentos de estar entre los 1o primeros, y seguimos trabajando para ver si podemos ser podio en una de estas fechas y buscar terminar lo mas alto posible en el Campeonato”.

Lo que se viene, el 28 y 29 de abril en Trelew, carrera televisada el día domingo por AmericaSports desde las 13 horas, “Estamos ya con la mente en Trelew, un viaje largo, con 2600 km; hay que tratar de que no nos pegue el bajón de tantos kilómetros y llegar de la mejor manera y con buenas expectativas de tener un fin de semana exitoso como lo venimos haciendo y si hacemos podio bienvenido sea”, dijo.