Advierten sobre potencial catástrofe ambiental por vertedero del Paraguay

Se solicitó con carácter de preferente despacho al actual Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable Rabino Sergio Bergman, en el mes de febrero del corriente año, que el Estado Nacional plantee inmediatamente ante los foros regionales, nacionales e internacionales la afligente situación por la que atravesamos hace más de una década los habitantes de la Provincia de Formosa, atento a nuestra condición de jurisdicción contigua al ya tristemente célebre Vaciadero de Cateura, que se encuentra en la República del Paraguay.

El Ombudsman Provincial José Leonardo Gialluca, denunció que con motivo de las últimas creciente, las aguas del rio Paraguay llegaron hasta el vertedero Cateura donde los residuos (que son toneladas de desechos tóxicos y contaminantes) están siendo arrastrados rio abajo lo cual afectaría ambientalmente el territorio argentino. Dicho vertedero de basura corresponde a la Municipalidad de Asunción (Paraguay). Mientras la Secretaría de Ambiente del Paraguay (SEAM) y la empresa que administra el lugar EMPO, sostienen enfáticamente que no hay peligro y que para que ocurra una tragedia, el río debe alcanzar los 10 metros, los antecedentes de filtrados de lixiviados altamente contaminantes es un hecho que hasta los propios ambientalistas guaraníes están denunciando pero desde el Estado Paraguayo, solamente se producen disputas jurisdiccionales y no se da un abordaje serio que permita una clausura definitiva del Vaciadero Cateura y su posterior tratamiento para que el mismo no contamine las aguas del río Paraguay que es compartido con Argentina.

“Aquí lo que estamos pidiendo Institucionalmente es el respeto de los derechos de raigambre constitucional contemplados en los arts. 41 y 42 de la C.N. Argentina, Ley 25.841 Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR, suscripto en Asunción, entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay; y la Constitución de la Provincia de Formosa, sin perjuicio de todo el bloque normativo internacional”, se expuso

No obstante lo cual y si bien el subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento, Calidad Ambiental , Hugo Bay, informó a esta Defensoría del Pueblo, que la denuncia de contaminación de Cateura ha sido presentada ante la Asamblea Ordinaria 86 del Consejo Federal de Medio Ambiente, realizada en la ciudad de Buenos Aires el 15 de marzo del corriente año, conforme es de práctica en este Organismo Federal, compuesto por las 24 jurisdicciones provinciales y el Estado Nacional, será la Asamblea del Consejo Federal, la que podría tratar el tema en el mes de mayo próximo.

A todo esto, la Defensoría del Pueblo denunció la desidia e indiferencia del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, quién mediante Oficio 74/18 de fecha 28 de marzo de 2018, a través del director de Asuntos Contenciosos, Federico Di Sarno Liporace, “se limito a dar intervención al ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, para que de alguna manera se busque una solución de fondo a esta verdadera amenaza ambiental que podría afectar no solamente a la fauna, a la flora de las aguas del río Paraguay, sino también a todos los habitantes de las ciudades ubicadas aguas abajo”.

Por ello desde la Defensoría del Pueblo, advirtieron que “de no encontrarse una respuesta por parte de las autoridades competentes del Gobierno Nacional, se llevará este caso a los Estrados Judiciales federales y se solicitará además la intervención de Organismos Ambientales Internacionales, para que insten y exijan a la República del Paraguay a tomar todas las medidas necesarias para así evitar en cualquier momento una gravísima catástrofe ambiental sobre las aguas de un río internacional y se cierre definitivamente el Vertedero Cateura, al encontrarse desde hace tiempo colapsado”.