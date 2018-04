ALERTA EPIDEMIOLOGICA

Compartir











El pasado viernes, en Buenos Aires, se confirmó un caso de Sarampión en una beba de 8 meses, sin antecedentes de viaje. Ante esa situación, sumado a la circulación del virus de sarampión en países de América y el resto del mundo, y el tránsito de personas desde y hacia esos países actualmente afectados, el Ministerio de Desarrollo Humano provincial emitió un alerta donde se pide a las familias en general verificar que esté completo el esquema de vacunación de acuerdo a la edad.

Detallaron que de 1 a los 4 años los niños deben contar con una dosis de tripe viral (sarampión-rubeola-paperas). Mayores de 5 años deben acreditar dos dosis de vacuna con doble o triple viral después del primer año de vida. Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son considerados inmunes.

Para ello, confirmaron que se intensificará la vigilancia epidemiológica de casos sospechosos de enfermedad febril exantemática.

Enfermedad

El sarampión es una enfermedad viral aguda, potencialmente grave, transmisible y extremadamente contagiosa. Las manifestaciones clínicas son fiebre, conjuntivitis, coriza, tos con catarro, enantema típico (manchas) pero que no está presente en todos los casos, y erupción generalizada centrífuga con espacios de piel sana que comienza en la cara y luego desciende al tronco y miembros.

Las complicaciones pueden ser por el mismo virus o por una sobreinfección bacteriana, e incluyen diarrea, otitis media, neumonía y meningoencefalitis.

Desde la cartera de salud informaron que el sarampión setransmite de persona a persona, por diseminación de gotitas a través del aire. El periodo de incubación es de 10 días.

No hay tratamiento específico pero puede prevenirse con la vacunación oportuna de la población susceptible.

Regreso de la enfermedad

Argentina estaba libre de sarampión desde hace 18 años y la última víctima mortal por esta enfermedad se remonta a 1998. El regreso se debería a la falta de campañas vacunatorias en algunos países.

Los virus no ven nacionalidades, no ven fronteras. Cualquiera que esté de viaje en una zona donde todavía circula el sarampión, lo puede traer consigo. Y si el porcentaje de población vacunada no supera el umbral, el virus puede empezar a diseminarse otra vez por la sociedad.

El mayor brote de la región tiene lugar en Venezuela, con 886 casos confirmados entre junio de 2017 y febrero de este año, incluidas dos muertes, informó la OMS. El grupo de edad más afectado son los menores de 5 años, seguido por el de 6 a 15 años.

En Brasil, el segundo país con más casos confirmados este año, el brote está en el municipio de Boa Vista y Pacaraima, estado de Roraima, fronterizo con Venezuela.