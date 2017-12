Recomendaciones a la hora de utilizar pirotecnia en estas fiestas

El ministerio de Desarrollo Humano de la provincia recomienda algunas medidas para que Navidad y Año Nuevo sean motivo de alegría y así evitar que el festejo se transforme en una noche de angustia por el uso inadecuado de pirotecnia.

En general, aconsejó buscar alternativas de festejo, sobre todo en los niños, que eviten el uso de elementos explosivos. En caso de que la decisión personal sea de utilizar pirotecnia para festejar, la cartera de salud recomienda tener en cuenta los siguientes consejos, con el fin de evitar cualquier tipo de accidentes.

En primera medida es importante comprar y emplear sólo productos autorizados por el RENAR y por la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM).

Asimismo, nunca deben comprar ni usar pirotecnia clandestina o que tenga pérdidas, defectos o daños ya que existen productos clandestinos que tienen inscripciones de habilitación falsas.

El nivel de riesgo de los productos está indicado por un código que debe estar visible en el producto, si no lo está, no deben comprarlo. La categoría “A” es la pirotecnia de bajo riesgo (estrellitas y serpentinas); la “B” es la de riesgo limitado (volcanes, candelas y petardos); y la “C” es la de riesgo elevado y venta controlada (bombas de estruendo o de luces).

Asimismo, desde la cartera Sanitaria provincial explicaron que los productos más peligrosos son los petardos, volcanes, candelas, bombas de estruendo y de luces, por lo que se recomienda no usarlos, pero en caso que la decisión sea utilizarlos debe hacerse con extrema precaución, y nunca dejar que los niños los manipulen. Aún los que parecen más inofensivos puede ocasionar gravísimos daños, tales como quemaduras, problemas auditivos y lesiones oculares, que en muchos casos pueden ser irreversibles.

Otra de las recomendaciones vertidas es nunca usar pirotecnia si se está bajo los efectos del alcohol o cualquier medicamento o producto que pueda afectar el juicio, atención, movimientos y reflejos de la persona; dejando en claro que la venta de pirotecnia está prohibida a menores de 16 años, aunque los compre un adulto.