Fuerte crítica de la Defensoría a la Reforma Previsional

Afirmaron desde la Defensoria del Pueblo, que “con la aprobación de la Reforma Previsional, los grandes perdedores fueron los jubilados, las amas de casa, empleadas domésticas, trabajadores informales y el ANSES, quedando por ahora (hasta tanto la Justicia Nacional declare la Inconstitucionalidad de esta Ley), como transitorios ganadores el Gobierno Nacional y especialmente la provincia de Buenos Aires, pues obtuvieron habilitación para repartir más de $100.000 millones producto al Acuerdo Fiscal Federal.

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, denuncio que “con esta reforma, las amas de casa y el 35% de los trabajadores precarizados pierden la posibilidad de jubilarse y solo podrán acceder a una pensión que representa el 80% de la jubilación mínima ($5.700)”. “Todo ello, ya que el 86% de quienes accedieron a las moratorias fueron mujeres: empleadas domésticas, trabajadoras precarizadas y así quedaron afuera al no tener sus 30 años de aporte, mujeres explotadas por sus patrones que evaden impuestos, “ y que ahora se las condena a vivir con $5.700 por mes, lo que las convierte en pobres y con ello sumamos más pobreza a nuestro país”, expuso.

Por otro lado, considero que “sacarles dinero a quienes reciben la AUH, es nuevamente condenar a millones de niños que viven en condiciones de indigencia a hundirlos en una situación de absoluta desesperación. Así también un 62% del total de jubilados que son mujeres, quienes cobran el haber mínimo de $7.246, un monto muy alejado de la Canasta Básica Alimentaria que oscila hoy en los $16.000 y a esto hay que sumarle que las mujeres cobran 24,5% menos de jubilación por el solo hecho de ser mujeres y representado el 99% de quienes administran la AUH y el 86% de quienes ingresaron a la moratoria y accedieron a jubilarse sin haber completado los 30 años de aporte”.

Advirtió el Defensor que “esta Reforma Previsional aprobada se traduce además de un ajuste económico en una flagrante violencia de género”.

Gialluca denunció que “con esta reforma, el Plan de Inclusión Previsional que desde el año 2005 permitió que millones de mujeres accedieran a una jubilación mínima acogiéndose a una moratoria, de ahora en adelante no lo podrán hacer. Añadió el funcionario que todos aquellos que afirman que las jubilaciones fueron a parar a amas de casa de Recoleta que nunca en su vida laburaron, “ es porque no conocen que el trabajo que llevan adelante las amas de casa, las empleadas domésticas que es uno de los sectores más informales del país, a pesar de que existe una ley que regula su trabajo y donde el 76% no tiene acceso a vacaciones, aguinaldo, días de enfermedad, licencia por maternidad, entre otros derechos, también tienen que tener la posibilidad de jubilarse dignamente después de toda una vida limpiando casas y cosas ajenas”.

“No compartimos institucionalmente que se repartan culpas sobre los sectores mas vulnerables de nuestra sociedad, “puesto que lo que pedimos es que el Gobierno Nacional no continúe beneficiando a los empresarios con las exenciones patronales y permitan que se continúen explotando a la gente, pues cuando el Pueblo no entiende porque tanta premura en una reforma y porque ahora se habla de un bono, todo se traduce en algo mas claro y ello es que se lesestá robando a los ancianos, a los niños más desposeídos y a los trabajadores”, concluyo afirmando.