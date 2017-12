Denuncian las filas de personas bajo el sol frente al Banco Nación

“La nula preocupación, reconversión e inversiones adecuadas del Banco Nación, en atención al público, junto a la avanzada edad general de los usuarios y al relativo bajo nivel de uso de tarjetas de débito y cajeros automáticos, hechos estos arraigados en una fuerte costumbre y cultura, provocan que las filas interminables sean una diaria, triste e innecesaria realidad, tanto en la ciudad capital como en Clorinda”, denuncio la Defensoría del Pueblo provincial.

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca revelo que “en estos días, se esta danto un trato indigno a nuestros jubilados y pensionados que deben soportar inhumanamente bajo el sol, horas para acceder a un anexo que desde su inauguración se supo que era insuficiente para la cantidad de servicios y atenciones que presta el Banco Nación en nuestra ciudad capital”.

Por otro lado señalo que “la entidad no hace nada para que los plásticos se difundan entre los usuarios y la reticencia de la gente ya sea por desconfianza, desconocimiento o por la costumbre de retirar sus haberes por ventanilla y, por otro lado, la escasa información brindada por la entidad bancaria , nos ha llevado a, “expresar nuestras formales quejas ante las Autoridades actuales de esta entidad financiera y de no recibir alguna respuesta favorable, estaremos acudiendo a la justicia, para lograr obtener la garantía del respeto a los derechos que poseen nuestras abuelas y abuelos”.

Sostuvo que “existen promesas nunca cumplidas por la entidad y por ello ya desde el día anterior la fila sobrepasa holgadamente los 100 metros y el servicio es tan deficiente que ha dado lugar a que jóvenes trabajen para dar turnos y que los venden hasta por $300 cada lugar”.

Expuso que “la postal es siempre la misma en invierno o verano, pero actualmente por las altas temperaturas es algo que no podemos permitir pues esto empeora y ahora nos encontramos con una serie de cobros como el aguinaldo, sueldos y otros beneficios, donde gente de edad avanzada la tienen al sol sin poner un baño químico para hombres y mujeres, y menos aún algún tipo de dispenser con agua fresca, que por lo menos permita hacer mas llevadera “esta verdadera odisea”.

“Han fallecido personas en las filas y el sistema se encuentra colapsado y no es posible que las autoridades no hagan nada al respecto, pues no nos consta que hayan peticionado por lo menos la apertura de una sucursal o anexo en el Circuito Cinco y ni hablemos de otras importantes ciudades del interior provincial. Es por ello que la gente no merece este trato y de allí es que se iniciaran las acciones correspondientes y esperamos que la entidad bancaria adopte las medidas internas y externas que lleven a una mejor atención a quienes por cualquier motivo, están horas bajo el sol, para ser atendidos y lo que pudiere sucederle a sus clientes, desde ya dejamos constancia de su exclusiva responsabilidad civil y penal”, dijo concluyente Gialluca.