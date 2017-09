Insfran: “hay que optar por un modelo que incluye o por el que se olvida de nosotros”

En Comandante Fontana el gobernador Gildo Insfran inauguro este martes dos edificios educativos para alcanzar las 1313 escuelas inauguradas durante su gestión y una planta de agua potable que permitirá responder a la demanda en los próximos veinte años de la población lugareña y la de Bartolomé de las Casas y otras colonias vecinas a partir del vital elemento que procede del bañado La Estrella.

Durante su alocución el mandatario defendió la política que desde el modelo formoseño se encara para integrar a las comunidades de originarios dotándolas de los mismos servicios que el conjunto de los formoseños y aludió a los próximos comicios del 22 de octubre.

Dijo Insfran que no se trata de una elección cualquiera porque se trata de optar por dos modelos, uno que incluye a todos los formoseños u otro “que se olvida de nosotros”, razón por la cual invito a que sigan acompañando a la actual gestión provincial.

“Si siguen apostando al modelo formoseño ya saben cómo somos y también ya saben, a menos de dos años , ya están viendo como son los otros por lo que es mejor un malo conocido que un bueno por conocer”, manifestó para demandar:¡Sigan eligiéndonos!”

Con relación a denuncias de medios periodísticos nacionales sobre una supuesta persecución a los originarios que habitan el territorio, hizo mención a las realizaciones llevadas a cabo últimamente, sobre todo en materia de edificios escolares y plantas de agua potable en una región donde no es fácil obtenerla, en el extremo oeste del territorio.

“Utilizamos toda la tecnología para que esos comprovincianos de esos lugares tengan iguales posibilidades que cualquier formoseño, viva donde viva”, subrayo.

Dijo que a través del sistema de educación intercultural y bilingüe no se persigue sino, por el contrario, se integra a los aborígenes.

“Aquí nosotros no perseguimos a nadie; a lo único que perseguimos es a la necesidad que tiene el pueblo y vamos seguir trabajando para erradicarla respondiendo a las demandas en la medida en que todos conjuntos podamos construir ese destino venturoso”, señalo.

Fue categórico al refutar al secretario nacional de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a quien le dejo en claro que en la provincia “no se persigue a los aborígenes”, sino que “perseguimos a las necesidades de los pueblos”.

El primer mandatario advirtió la mirada negativa de los medios de prensa porteños, quienes afirman que “aquí perseguimos y excluimos a los aborígenes”, vinculando en esto al propio secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien en su estada en la provincia de días atrás, a decir de Insfran, vino a ver que podía pescar en esa pecera del mal para los medios porteños. Contrasto que mientras el funcionario federal criticaba la política aborigen formoseña, el se encontraba en el extremo oeste inaugurando cuatro obras educativas en comunidades indígenas.

Durante su estada en el barrio Santa María de la población del centro provincial, distante a unos 180 kilómetros de esta capital, advirtió que esta actitud perversa se da “por pensar diferente”.

Expuso que su “desafío” estaba alimentado “por la confianza que me da este pueblo humilde, sincero, lo que me permite sentirme valiente”, dejando en claro que no será así “el día que no sienta ese acompañamiento”.

Lo educativo

Insfran agradeció el gesto de la hermana del héroe de Malvinas, el sargento ayudante Ramón Gumersindo Acosta (cuyo nombre lleva la escuela inaugurada), quien realizo un donativo de útiles a los escolares.

Dijo que con las dos obras educativas de la fecha se alcanzaban a

1313 las ejecutadas en su gestión, y cuantifico que “el año pasado –que no era un ciclo electoral- se inauguraron 35 escuelas, hoy ya son 39, y vamos a seguir, pero el cronograma electoral nos permite hacerlo hasta el día 6 de octubre, aunque continuaremos. A menor velocidad porque desde 2015 no recibimos ninguna partida y todo lo hacemos con recursos propios”.

Nueva planta de agua potable

La jornada de habilitaciones de nuevas realizaciones de este martes en Comandante Fontana, el primer mandatorio estuvo acompañado por el presidente provisional de la Legislatura, Armando Cabrera, el jefe de gabinete, Antonio Ferreira, el intendente Juan Carlos Jaquemin, jefes comunales de otras poblaciones y la población que se volcó masivamente a los actos.

Tras inaugurar la escuela primaria 483 “Sargento Ayudante Ramón Gumersindo Acosta” y el jardín de infantes 17, el gobernador también habilito la nueva planta de agua potable que tendrá una capacidad de producir 200 mil litros por hora, mucho más de los 60 mil actuales, y explico que no solo cubrirá con suficiencia la creciente demanda actual de la localidad sino de la vecina población aborigen de Bartolomé de las Casas habitado por un millar de personas, y con un horizonte de desarrollo poblacional de las próximas dos décadas.

Recordó que la semana anterior estuvo inaugurando obras educativas, dependencia policial y la nueva planta de agua potable de El Potrillo, señalándoles que la gran sequia de años atrás genero un escenario complejo en Fontana donde no solo se debió hacer perforaciones sino que instalar un equipo de desalinizado ante la alta salinidad de las aguas, aun mayor que la del mar.

Expuso que antes de ejecutarse la nueva planta, se resolvió el abastecimiento del agua cruda reactivando cauces y transportando el vital liquido desde el bañado La Estrella a través de la obra hidrovial de la ruta 28.

Tras recordar como un “periodista estrella de los porteños” y una señora de los almuerzo se horrorizaban de este escenario difícil, aunque sin conocer los rigores del subtropical y el abordaje que se hacía en la provincia para mitigar el impacto social de aquel escenario de déficit hídrico.

“No conozco en el país que en una comunidad de organización rural tengan agua potable, aun en la provincia más grande y rica como Buenos Aires, o Córdoba. Pero aquí en Formosa estas comunidades si lo tienen, como La Primavera de la cual tanto se habla, con un acueducto y tantas viviendas esparcidas, igual reciben el agua potable”, revelo.

Advirtió que pese a todo esto “igual nos critican, pero no importa, más fuerza nos da, porque al momento de elegir, el pueblo nos sigan eligiendo, así que si ustedes nos interpretan, no importa lo que digan los demás”, renovando su exhortación a que “sigan acompañándonos el 22 de octubre”

Los lugareños

En el barrio Santa María los directivos de ambas instituciones educativas y una madre, lo propio que el jefe comunal fontanense, recordaron los inicios de la escuela gestada a partir de la preocupación porque los escolares debían transponer a diario la ruta nacional 81 para ir a la escuela del pueblo y los riesgos que esto generaba.

“Los sueños, sueños son, y aquí se hizo realidad”, destacaron, lo propio en significar el “valor de la palabra, que se materializa en toda su dimensión con estas maravillosas obras”.

Fue subrayado que además en esa barriada se contaba con todos los servicios como la iluminación, enripiado, conectividad, sala de salud, agua potable, etc.