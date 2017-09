Uno de los caciques con más sabiduría del oeste y un mensaje esclarecedor

Isidro Sarmiento, cacique de la comunidad Pozo Cercado, quien hace más de medio siglo ya habitara la zona del extremo oeste formoseño, se acerco a saludar al gobernador Gildo Insfran en la comunidad de El Chorro, y luego tuvo un mensaje realmente esclarecedor a sus pares de la zona en particular y según el mismo lo dijera, a los aborígenes de la provincia en general.

Expuso uno de los dirigentes sociales de mas sabiduría en esa región de Ramón Lista, que “cada visita del gobernador a nos da más fuerza, y nos obliga a que tengamos mayor responsabilidad en acompañarlo porque nadie más que él trabaja tanto para que vivamos mejor”.

Relato que “yo estoy desde el año 1952 en esta zona, conozco muy bien como era todo y cuando cambio para mejor desde que esta el doctor Insfran en el gobierno. Los viejos como yo tomamos como una obligación, un derecho contar lo que era antes y lo que es ahora todo el oeste formoseño, para que así se valore lo que es la política de gobierno para beneficio de nuestras comunidades”.

“No había mucha gente, creo que eran cinco familias viviendo en El Chorro, por picadas debíamos andar y cuanto se debía sufrir para vender los animales que debían llevarse hasta pueblos de Salta y pagaban lo que querían, y se abusaban de las familias que tenían sus animales”, expuso.

Comento que “hasta cerca de veinte años atrás incluso pasaba estas injusticias, no había balanzas y se tanteaba nomas el peso del animal y siempre se pagaba mucho menos, porque el que venía con la plata se abusaba de la necesidad de vender que tenían los pobres que sufrían tanto”.

Significo Sarmiento que “ahora todo cambio enteramente, se vende muy bien en estos remates y las familias pueden vivir mejor. Y se mejoro en todo sentido, hay luz, agua potable, caminos, escuelas y hospitales; jamás yo habría pensado que esto podría tener en esta zona donde siempre fuimos olvidados hasta que llego este gobernador que nos devolvió la dignidad”.

Propuso que “es el camino a continuar, estas políticas del doctor Gildo Insfran, del peronismo que conduce, debe ser una guía a seguir, porque ya nos demostraron los demás que no quieren saber nada con todo lo que sea pueblo. Eso de que tanto se habla de cambiemos, acá ya se cambio todo para bien hace mucho tiempo, y quieren hacer propagando con esa plata que le dicen a la gente que le regalan, pero es un préstamo con altos intereses que desde el otro mes van a tener que devolver y se acabo la alegría”.

Afirmo que “ahora que estamos a muy poco de otra elección vemos que aparecen algunos con un mensaje muy negativo contra quienes como el señor gobernador, esta todo el tiempo, en las buenas y las malas junto a los pueblos aborígenes”.

Finalizo señalando que “hay un gobernador como Insfran, de grandes luchas y compromisos de hacer realidad lo que falta y que soñamos tanto nuestros ancestros, así que no hace falta seguir cambios mentirosos, que vienen a sacar fotos de los chicos jugando en la tierra y dicen que están abandonados, cuando no es así, es nuestra costumbre, y eso molesta a todos. Tenemos que apoyar a quien siempre se jugó por nosotros, no podemos fallarle a quien siempre cumplió con su palabra, y terminemos perjudicándonos a nosotros mismos”.