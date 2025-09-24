Se llevó a cabo un Encuentro de Escuelas Especiales para festejar la primavera

Compartir

Al respecto, el director de Recreación Comunitaria, Daniel Leguizamón, explicó que del espacio participaron jóvenes, pero también personas mayores y agradeció al Departamento de Educación Especial, la Dirección de Educación Secundaria y Primaria y a la Coordinación de Educación Física, como así también el Profesorado de Educación Física del Instituto provincial por hacer posible la actividad.

Además, colaboró el Ministerio de Gobierno, a través de Seguridad Vial, y contó con la participación de todas las escuelas especiales de la ciudad capital quienes disfrutaron de “esta gran fiesta de la primavera”.

“Tratamos de integrar a todos, disfrutar y vivir un momento especial en una época tan difícil, tanto para las personas con discapacidad como para las personas mayores, ese era el objetivo, darle un poco de alegría, de diversión y poder compartir todos juntos”, sostuvo.

En cuanto a las actividades, el responsable dijo que la jornada recreativa consistió en propuestas de baile, canto, estaciones de juegos de puntería, lanzamientos, entre otras.

Por su parte, el referente del Departamento de Educación Especial del Ministerio de Cultura y Educación, Gustavo Miers, explicó que están cerrando el mes de septiembre que contiene muchas fechas importantes para lo educativo, e iniciando octubre que es “nuestro Mes de la Inclusión”.

“Nuestro sistema de Gobierno no se detiene nunca y también hay que entender que la recreación es un derecho del Modelo Formoseño. La recreación plena, el pleno ejercicio de derechos está en nuestra nueva Constitución Provincial”, indicó.

Y ahondó: “Todo lo que está en nuestra planificación, esto lo estamos haciendo. A veces, en momentos tan difíciles, nosotros como provincia le ponemos el optimismo y la garantía de derechos, no sólo a las personas con discapacidad, tan vapuleadas en estos momentos por un presidente (Javier Milei) tan cruel, desalmado, y no sólo no haciendo políticas inclusivas, sino dejando sin derecho a las personas”.

Asimismo, el funcionario aseguró que “mientras tengamos al gobernador Gildo Insfrán, vamos a seguir disfrutando, vamos a seguir planificando cómo seguir, porque el ciclo electivo ya está a dos meses y medio también de terminar y esto nos lleva a un momento de recreación”.

Indicó, también, que en la jornada del martes 23, realizaron una capacitación sobre discapacidad auditiva en el marco del Día Internacional de la Lengua de Señas y, ratificó, que la formación es permanente, no sólo de los docentes, sino también de los estudiantes y sus familias.

Sobre el final, Miers agradeció a la Secretaría de Deporte y Recreación Comunitaria “por tener esta gentileza de pensar en organizar y nosotros siempre estamos atentos”.

“Los procesos de inclusión en nuestra provincia están dados, con hechos concretos, con políticas inclusivas a lo largo y a lo ancho. En todo este tiempo también el Gobernador ha inaugurado escuelas especiales en Pozo del Tigre, en Villafañe y tiene mucho que ver con la inclusión”, cerró.