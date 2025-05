Satisfacción tras los excelentes resultados que alcanzó Formosa en las Pruebas Aprender

Compartir

Según el informe nacional, los mejores niveles de desempeño están en Formosa, donde el 63,6% de los estudiantes alcanza el nivel esperado en lectura. En esta provincia el 37% de los alumnos se ubicó en el nivel más alto (el 5), muy lejos de los parámetros del resto de las provincias (que en su mayoría no superaron el 20%).

Las cifras fueron difundidas por la Secretaría de Educación de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, y la noticia recorrió los medios de comunicación más importante del país.

En este contexto, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) recogió el testimonio de directoras de escuelas, para conocer cómo impactaron estos resultados positivos.

En el caso de la Escuela de Educación Primaria N°68 del barrio San Agustín, que participó del muestreo, su directora Olga Lidia Torres señaló que es la ratificación de que “en Formosa la docencia trabaja” y agradeció el respaldo que tiene el sector educativo por parte del Gobierno provincial.

Comentó que temprano trasladó las felicitaciones a las docentes a cargo de los grados que participaron de la prueba, y consideró que “es el resultado del arduo trabajo que se viene realizando año tras año, a pesar de las críticas de quienes no entienden la cuestión, de quienes no entienden el trabajo del docente”.

Abundó en señalar que “hemos salido adelante y estamos demostrando que se trabaja, a pesar de que a veces tenemos distintas realidades en las escuelas”.

Dijo que en oportunidades se escuchan críticas hacia los docentes que duelen, y que estos resultados reflejan que “el maestro trabaja y que la provincia acompaña”.





Mencionó la permanente capacitación a cargo del Instituto Pedagógico Provincial, el acompañamiento del Ministerio de Cultura y Educación, como también el servicio social nutricional, la entrega de kits escolares en el inicio del ciclo. “No hay razón para que no podamos sacar adelante a un niño, si nos dan todas las herramientas el Gobierno y nosotros que ponemos todo el potencial humano que la escuela debe poner, siempre con mirada hacia los niños” abundó.

En tanto, la directora de la Escuela N°82 Mónica Arguello consideró que son conscientes de la calidad de los docentes del Modelo Formoseño y que estos resultados son fruto del trabajo no sólo en los salones, sino en las horas extras.

“El maestro no es cualquier cosa, el maestro es un profesional que estudió y se dedica a lo que sabe. Entonces, no me sorprendió, felicito a todos los colegas por este resultado” subrayó.

“Es lindo saber que lo que nosotros ya anticipamos dentro de la escuela, de cómo estamos trabajando, se vean plasmados en situaciones como esta, de un examen a nivel nacional para hacer realidad esto y decir efectivamente somos los mejores docentes” consideró.

Trajo a colación que cada escuela tiene una realidad y un contexto particular, en el caso particular de la Escuela 82, niños en situación de vulnerabilidad social, con quienes trabajan en forma individualizada para que puedan lograr la calidad educativa, precisó.