Ibáñez: “La obra pública en el Modelo Formoseño fue motor de la economía y lo va a seguir siendo”

Compartir

En el marco de la inauguración de 800 metros de pavimento e iluminación encabezada por el gobernador Gildo Insfrán, este jueves por la tarde, en la localidad de El Colorado; el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, ofició como orador principal y reflexionó sobre la actual situación económica a nivel país y las políticas del Modelo Formoseño. Al tomar la palabra, indicó que “obras como estas son una costumbre en los últimos años en todo el territorio provincial”, pero recordó que, en Argentina, “ocurrieron cosas y creo que es importante que nos tomemos unos minutos para reflexionar sobre la realidad”. “El domingo asumió el nuevo Presidente y 48 horas después nos desayunamos el mensaje del actual ministro de Economía anunciando al pueblo argentino un tremendo ajuste de cuna neoliberal, que en otras oportunidades ya se intentó hacer, una tremenda devaluación, liberación de precios, ajuste al sector público y parálisis total de la obra pública”, sostuvo. Y advirtió: “Este plan tiene, lamentablemente, consecuencias inmediatas muy graves que creo que es necesario comentárselas. Viene una tremenda recesión que tendrá un costo social de desempleo, pobreza e inflación”. En este punto, el funcionario explicó que la liberación de precios, en este caso, de los combustibles son “el primer síntoma” porque “quieren que los argentinos paguemos el precio internacional que pagan en los países limítrofes que no tienen petróleo”. “Argentina extrae petróleo, lo refina en Argentina y lo expende en las bocas argentinas ¿por qué tenemos que pagar precio internacional? No debe ser para que las grandes petroleras ganen dinero”, ironizó. Y profundizó: “El 30% del gasoil va al campo, si yo aumento, el productor lo traslada a precios; otro va al transporte de cargas, Argentina se maneja en camiones, aumenta el gasoil al transporte y moviliza todo el precio hacia arriba; y respecto al transporte de pasajeros ¿cuál va a ser el techo del pasaje?”. Asimismo, Ibáñez se refirió a la paralización de la obra pública y aseguró que significa “desempleo, miles de pymes en la calle porque la obra pública genera e irradia para toda la comunidad”. “Los insumos de viviendas muchos son formoseños: madera, ladrillos, arena. Nos dicen que la van a hacer los privados, yo les pregunto qué privados van a hacer esta calle y les van a cobrar a los usuarios para recuperar; o las plantas de agua potable, las escuelas, rutas, líneas eléctricas, cloacas”, interpeló. Y añadió: “Ese modelo sólo cierra en la ciudad de Buenos aires por el alto poder adquisitivo y porque viven miles de personas en una cuadra, ahí tal vez se puede cobrar peaje y la empresa recuperar la inversión”. “La recesión, precios por las nubes, la gente no compra entonces baja la inflación, no dio resultado nunca en Argentina, ni con Martínez de Hoz, ni con Domingo Cavallo, no creo que dé resultado ahora”, consideró. En contraposición el titular de la cartera económica local propuso al Modelo Formoseño como “otra forma” de gestionar y describió que este proyecto político “privilegia la educación pública y gratuita y la salud pública y gratuita”. “El Centro de Medicina Nuclear, por ejemplo, ¿qué privado va a invertir 30 millones de dólares y va a recuperar con los pacientes? Si el Estado no está, es imposible. Ya son 566 los pacientes que combaten allí el cáncer y el 32% no tenía ninguna obra social, eran derivados por los centros de salud”, señaló. A su vez, Ibáñez resaltó que la obra pública en el Modelo Formoseño “fue motor de la economía y lo va a seguir siendo” aunque aclaró que “iremos a pasos más lentos, como dijo el Gobernador durante el gobierno de Macri, pero no vamos a detener la marcha”. “Tenemos que privilegiar a las pymes y al PAIPPA, el modelo formoseño lo contempla, tiene un norte: quiere dar igualdad de oportunidades para estudiar a los chicos de todas las localidades, que puedan ir a la universidad en su propia provincia, que puedan ser tratados en centros de salud y hospitales de alta complejidad en la provincia, apostar a la producción y al trabajo con el único norte que tenemos, que es la justicia social, para hacer una Patria más justa, equitativa y solidaria”, finalizó.