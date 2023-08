Ibáñez: “Ningún Presidente de la Nación, ni el que está, ni los que vienen, puede derogar la Coparticipación Federal de Impuestos”

Compartir

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Oscar Ibáñez, se refirió a propuestas puntuales del candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei; y desarrolló la peligrosidad de sus consecuencias en caso de ser aplicadas en el país.

En primer término, habló sobre la posible eliminación de la Coparticipación a las provincias, sobre todo a Formosa, a la que hizo referencia Milei en un programa de televisión y dijo que “no compartimos en absoluto” porque “tiene dos problemas gravísimos”.

“Primero, que colisiona con la Constitución Nacional. Y segundo que políticamente es indigerible, pero vamos por partes: la Coparticipación Federal de Impuestos nace en la Argentina, que es un país federal en el cual las provincias son entidades políticas preexistentes a la Nación; es decir, los impuestos que se recaudan pertenecen en principio a las provincias. Estas delegan esa facultad en la Nación, la posibilidad de recaudar impuestos”, indicó.

Y agregó: “Entonces, partamos de la base que, en un país federal, este sistema, que es la Coparticipación Federal, tiene rasgo constitucional. Los constituyentes, en 1994, blindaron este sistema al colocarlo en la Constitución de la Nación; además que para poder hacer operativo esta facultad, se requiere de una ley muy particular y muy especial, que es una ley convenio”.

En este punto, señaló que “una ley convenio” significa que para que pueda ser aplicada, tiene que ser aprobada por el Congreso de la Nación, por las legislaturas de todas las provincias de la Argentina y también por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Entonces, no entiendo cómo un instituto que tiene rasgo constitucional puede ser derogado por un presidente, ni por el presidente actual, ni por el presidente venidero”, sostuvo.

Asimismo, el funcionario explicó que la distribución posterior que se hace a partir de los impuestos que son coparticipables, tienen por objeto “una distribución igualitaria y solidaria en todo el ámbito de la República Argentina en base a los servicios que prestamos y a una estructura que tiende a beneficiar a las provincias para que podamos estar en un mismo pie de igualdad”.

“En síntesis, con la Coparticipación Federal de Impuestos, más los ingresos que cada provincia recauda, mantenemos el sistema de educación, de salud pública, de seguridad, más lo que son obras públicas provinciales y planes provinciales”, fundamentó.

Y añadió: “Si se pudiera mágicamente sacar todo esto, retrocederíamos indudablemente a la época en que la provincia era un territorio nacional y sería el Estado nacional el que distribuiría a su gusto y paladar”.

En este marco, Ibáñez consideró que “esta no es la mirada del candidato”, sino que él (Milei) concibe “que la salud tiene que ser un bien de mercado, es decir, no es pública y gratuita, todos tendríamos que pagar la salud que se nos brinda en las provincias, todos tendríamos que pagar la educación porque la educación se privatizaría, en ese caso cada uno pagaría la educación de sus hijos con un precio de mercado”.

“Y lo mismo ocurriría con los demás servicios que presta hoy el Estado, esta concepción de que todo pasa al sector privado y que todo debe ser arancelado es una postura que nosotros en absoluto compartimos. Nosotros somos partidarios de la educación pública y gratuita. Somos hijos, muchos, de la educación pública y gratuita. Somos aquellos que llegamos a la universidad en la primera generación de muchas familias, que pudimos estudiar porque la educación en la Argentina es pública y gratuita”, aseveró.

Y profundizó: “Somos los que hemos sido asistidos, igual que nuestros familiares, en hospitales públicos y gratuitos de Formosa, con mucha excelencia. Entonces, no compartimos, no entendemos, pero queremos ser enfáticos con esto: Ningún Presidente de la Nación, ni el que está, ni los que vienen, puede derogar la Coparticipación Federal de Impuestos”.

Otro modelo de país

En cuanto a la privatización de la salud que propone Milei, el titular de la cartera económica provincial recordó que “Argentina pudo enfrentar la batalla contra el COVID porque hubo científicos argentinos que desarrollaron respiradores y diversos elementos de utilidad como los tapabocas y muchos otros más”.

“Y la ciencia y la tecnología no puede ser dejada de lado en un país, porque el Estado tiene que invertir muchas veces en investigaciones de muchos años hasta lograr un objetivo final; luego sí, la empresa privada puede hacer su aporte, hacer uso de estas investigaciones y desarrollar cualquier tipo de medicamento, pero negar la ciencia y la tecnología o hacer desaparecer ese ministerio, como ya se hizo en su oportunidad, significa retroceder muchos años”, desarrolló.

Y trabajo a la memoria cuando en el país se construían satélites con técnicos argentinos que, luego, durante el gobierno de Mauricio Macri “un ministro dijo que para qué construir satélites, que salen muy caros, mejor alquilarlos”; y opinó que “cuando no tenés la visión de un modelo de país que tenga soberanía tecnológica, que nos permita lanzar satélites, que nos permita, por qué no, construir aviones, y crees que todo tenemos que traer de afuera, estamos en problemas”.

“Cuando vos abras la economía, como dicen que lo van a hacer, y nos invadan de productos de otras partes del mundo, a precios subsidiados, nuestras pymes nuevamente van a tener problemas, van a desaparecer; cuando vos no protegés la industria nacional, es porque tenés en miras otro modelo de país”, aseguró.

Y argumentó: “Cuando vos decís no a la educación pública y gratuita, no a la salud pública, es porque tenés otro modelo que nosotros no compartimos; y que, indudablemente, en caso de ser implementado, creo que va a traer mucho daño a los argentinos”.

Aumento salarial

Por último, Ibáñez habló sobre un posible aumento salarial para la administración pública provincial en los próximos meses y expuso que “el gobernador Insfrán fue claro cuando otorgó el último aumento de sueldo al decir que en el mes de septiembre tenemos que ver nuevamente los números salariales, por un lado, y de ingresos de la provincia, por otro, para enfrentar el último trimestre del año”.

“¿Qué nos ocurrió ahora? Una devaluación que acelera esta expectativa porque es lógico, esa devaluación también te come parte del salario del bolsillo y también hace que haya una escalada de precios que va subiendo, que es lo que trata de frenar el ministro Massa”, destacó.

Y siguió: “Entonces estamos esperando cerrar el mes de agosto, a ver cuáles son los números del mes, acercarle rápidamente al Gobernador para, como él ya lo dijo anteriormente, en septiembre va a adoptar decisiones”.

Aunque, advirtió el responsable del Ministerio de Economía provincial que, “necesitamos que las decisiones del ministro Massa en cuanto a este congelamiento de precios realmente se cumplan, porque si no de nada vale que vamos recomponiendo el salario si por otro lado la inflación nos va comiendo”.

“Nosotros en lo que va del año íbamos bien, en cuanto a que el aumento salarial entregado en tres trimestres superaba a la inflación del 1 de enero. Ahora ocurrió este fenómeno de la devaluación, así que tenemos que, por así decir, barajar y dar de nuevo; hacer todos los números a fin de agosto, que estamos muy cerca; y allí la decisión política del gobernador Insfrán siempre ha sido tratar de superar, de tener un puntito más en el aumento del salario

sobre lo que es la inflación”, finalizó.