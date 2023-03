Viajaron a Buenos Aires los nominados al Martín Fierro Federal

Compartir

Periodistas de Canal 3 integran la terna de labor periodística y labor animación conducción masculina.

Este sábado 4 de marzo, desde las 21 horas, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) organiza la 32ª edición de los Martín Fierro Federal que distingue a lo mejor de la radio y la televisión del interior de Argentina, correspondiente al año 2021.

En ese marco, los periodistas de Canal 3 están nominados en dos ternas: Paulo “Pucho” Rossi por labor periodística y Rolando Acosta por labor animación conducción masculina, por lo que viajaron este viernes por la tarde con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para presenciar la ceremonia que se realizará en la Usina del Arte.

Al respecto, AGENFOR conversó con ambos representantes de Formosa, quienes coincidieron en el orgullo de ver reconocido su trabajo profesional en un evento de esta magnitud.

“Tengo sensaciones raras, emoción, alegría, nervios, orgullo por lo que generó para el ámbito de trabajo nuestro, esperanza, pero feliz”, expresó Rossi.

Y agregó: “Eran muchos los postulados no sólo de Formosa sino de todo el país, la gente que me puso entre los cuatro nominados evaluó lo que se hizo, así que para mí ya está, el hecho de que me reconozca gente que no conozca nuestro trabajo y que me ponga en este lugar de privilegio, para mi gané”.

Asimismo, sostuvo que ambos profesionales se toman el trabajo muy en serio tratando de ser “lo más honestos y coherentes con lo que uno piensa y es lo que hacemos siempre”.

“Es un orgullo que me encantaría coronarlo levantando la estatuilla, pero si no es así ya gané y les agradezco muchísimo”, aseveró.

Por su parte, Rolando Acosta, actual conductor del programa Magazine, contó que cuando se enteró de la nominación “no entendía nada” porque “no sabía que tenía la posibilidad de ser nominado por el rubro conducción masculina”.

“Así que cuando me enteré fue como ganarse la lotería, estar nominado ya es tener un reconocimiento nacional de un trabajo que se hace en nuestra querida patria chica, donde trabajamos para mostrar lo que somos, para reconocernos, cómo trabajamos, cómo nos identificamos como formoseños”, aseguró.

Y consideró que también es una distinción a la tarea que lleva adelante hace 20 años en el complejo de radio y televisión de la Subsecretaría de Comunicación Social, “concretamente en Canal 3”, lugar al que llegó en el 2003, “así que hay una emoción muy grande”.

“También me siento ganador, no importa que no reciba la estatuilla pero el hecho de que Formosa, en un evento nacional tan importante, esté entre los nominados creo que ya es un premio a reconocer y agradecer”, coincidió con su compañero.

Por último, el periodista admitió que “uno siempre sueña y fantasea con el Martín Fierro” y “saber aprovechar esos 30 segundos para agradecer y reconocer a la gente que te rodea y te ayuda en este camino” que, analizó, “no es nada sencillo pero lo hemos hecho con mucha honestidad”.

La ceremonia del 32° Martín Fierro Federal podrá verse en la pantalla chica a través de la señal de noticias A24.