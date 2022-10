La importancia del descubrimiento del litio en Formosa para el país

Compartir

“Formosa va por un camino muy interesante”, puso de resalto el presidente del Directorio de Y-TEC e YPF Litio, Roberto Salvarezza, al referirse al descubrimiento de reservas de litio en las áreas hidrocarburíferas del oeste provincial, subrayando que “podemos hacer punta en el mundo en el tema de extracción directa a partir de aguas de producción de petróleo”.

Hace un mes, el gobernador Gildo Insfrán anunciaba “la presencia de litio en las áreas hidrocarburíferas” maduras en el oeste de la provincia de Formosa, sosteniendo que dicho hallazgo “abría grandes posibilidades de inversión” para los desarrollos que se encararán a través de la empresa estatal Recursos y Energía Formosa (Refsa).

El mineral fue hallado en las aguas salinas de profundidad resultantes de los procedimientos de producción secundaria y terciaria de los yacimientos petrolíferos maduros, ubicados en el oeste de la provincia, y esa oportunidad de inversión fue una de las propuestas que Insfrán llevó a los Estados Unidos en la reciente misión comercial que desarrollaron los mandatarios del Norte Grande.

En comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el presidente del Directorio de Y-TEC e YPF Litio, Roberto Salvarezza, hizo notar que “Argentina está muy bien posicionada”, ya que “es el segundo país en reserva de litio con 19 millones de toneladas y el cuarto exportador mundial con 40 mil toneladas el año pasado”.

A su vez, cuanto a su capacidad para generar hidrógeno a partir de energías renovables, acentuó que “tenemos muchísimo sol y poderosos vientos con los cuales podemos electrolizar agua y generar hidrógeno”.

De manera que “lo que necesitamos es poder utilizar inteligentemente nuestros recursos energéticos de hoy, los que disponemos en forma abundante, para apalancarnos en esa transformación”.

Ello teniendo en cuenta que “el presente hoy es gas y petróleo, mañana el litio y el mes que viene, hidrógeno”.

En ese sentido, al referirse al descubrimiento de reservas de litio en el territorio formoseño, destacó que “para una empresa petrolera como YPF que maneja toneladas de agua, la posibilidad de poder extraer litio y hacerlo con nuevas tecnologías, como se está haciendo en la provincia de Formosa con ese piloto que se va a implementar de extracción directa y nosotros acompañando con la tecnología a través de Y-TEC, creo que es central, muy interesante”.

En este punto, entendió que “si no aceleramos la extracción, con nuevas tecnologías en marcha, no vamos a poder cumplir con esta idea de la electromovilidad, por ejemplo, porque no hay manera de abastecernos de litio con la demanda que hay de vehículos eléctricos”.

“Formosa va por un camino muy interesante”, enfatizó Salvarezza, asegurando que “podemos hacer punta en el mundo en el tema de extracción directa a partir de aguas de producción de petróleo”.

Planteó que es “todo un desafío” el plan piloto que implementará la provincia y que, si “logramos recorrer ese camino, nos posicionaremos como el lugar donde se experimentan estas tecnologías a un nivel muy interesante”, culminó.