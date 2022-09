Rodríguez aseguró que asisten a los productores formoseños de manera constante

Compartir

En diálogo con AGENFOR, Lucas Rodríguez, el subsecretario de Producción Sustentable del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia, se refirió a las declaraciones recientes del ex juez federal y actual diputado nacional, Fernando Carbajal, quien reclamó falta de asistencia por parte del gobierno provincial a los productores del interior en este contexto de sequía.

Al respecto, el funcionario consideró que estos enunciados “responden a una concepción política que tienen ellos de difamar y fomentar la división entre los formoseños y argentinos”; y aseveró que “lo entendemos porque no llegan a comprender que lo que hoy está haciendo el gobernador Insfrán en su gira por Estado Unidos, junto al embajador, el ministro Eduardo de Pedro y el resto de gobernadores del Norte Grande es gobernar con una visión estratégica y buscando líneas de financiamiento para concretar estas obras de infraestructura para el desarrollo de Formosa”.

“Lo comprendemos porque su conciencia es una mirada escueta, reduccionista, sobre qué hay que hacer en Formosa y obviamente eso responde a su extracción social, tanto de él como de otros políticos de la oposición, como Francisco Paoltroni, son productos de extracciones sociales que no son de Formosa”, indicó.

Y agregó: “Nosotros entendemos que para ser formoseño se requiere amar a Formosa, sentir, pensar y vivir como formoseño y en este caso uno producto de la pampa húmeda y otro de Corrientes, no logran alinearse, sentir, pensar como formoseños”.

Por tal motivo, sostuvo Rodríguez, estas declaraciones son producto de “una mirada política”, ya que su espacio de Juntos por el Cambio, persigue un modelo de especulación rentístico y financiero que hace que los hombres que trabajan estén al servicio de él; a diferencia del modelo de producción y trabajo que persigue el gobernador Insfrán con las obras de infraestructura “para que nuestra gente, a través del trabajo, pueda desarrollarse en el lugar que eligió vivir”.

“La verdad está al alcance de los formoseños y si nosotros hablamos en materia de acciones concretas del gobierno, actualmente se está asistiendo a más de 113 productores con semillas de algodón, en promedio entre 300 y 700 kilos de semillas de algodón por productor en la zona central norte, que es una de las zonas más afectadas”, señaló.

Y añadió: “Con perforaciones comunitarias, con represas comunitarias, con el concepto de equidad territorial y más de 275 cisternas en ejecución en la provincia, que son aljibes para recolectar agua para consumo humano, ni hablar de las obras que se hicieron anteriormente como la hidrovial de la ruta 28 que permite que desde Las Lomitas hasta Pirané y de San Martín a Laguna Naineck, nuestros comprovincianos puedan acceder al agua en un contexto grave, de tres años de sequía consecutiva producto de un fenómeno climático como La Niña”.

Asimismo, el responsable del área, manifestó que “esta conducta de la oposición es permanente” y se pudo ver en otras ocasiones, como cuando, desde el “partido judicial”, Carbajal “se montaba sobre la gravedad de la pandemia para llevar políticamente agua para su molino y lo vuelve a hacer en este contexto de sequía”.

“En este caso, lo que no ve Fernando Carbajal es que está practicando una política que carece de marcos legales y éticos para el ejercicio, la política debería ser la instancia más alta de la caridad y no explotar políticamente situaciones graves que se producen por factores que no se controlan desde el medio o las herramientas que tiene el gobierno, porque ni la pandemia ni la sequía pueden ser controladas por ningún gobierno”, fundamentó.

Por último, Rodríguez aseveró que “el formoseño es esclarecido y agradecido” y ratificó que, desde el Ministerio de la Producción, “se está asistiendo con estas acciones concretas”, pero precisó que también se trabaja con la sanidad, con el manejo de los rodeos, la asistencia técnica, con el financiamiento a través del FONFIPRO para los remates de los paipperos.

“Para que, en situaciones como esta de baches invernales donde hay escasez de pastura de alimento para la ganadería, esos productores puedan descargar su campo y que no les impacte de manera tan fuerte estos contextos graves de sequía”, concluyó.