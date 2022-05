Se lanzaron los Juegos Juveniles Formoseños

Compartir

En el Polideportivo Cincuentenario se realizó la presentación de los Juegos Juveniles Formoseños. Es la séptima edición para esta propuesta que por la pandemia no se pudo cumplir en los dos últimos años y que en esta ocasión servirá para clasificar a los representantes de la provincia para los Juegos del Norte Grande. Por primera vez incluirá dos categorías, sub 17 y sub 14.

La competencia es organizada por el Gobierno de la Provincia a través de la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria, y en lo que fue el acto de su lanzamiento dejó dos muy buenas novedades.

En primer lugar que a la categoría sub 17, en la que siempre se compitió, se agrega la sub 14. En segundo término, los equipos que logren el título de campeón de cada Provincial ganarán el derecho de representar a Formosa en la segunda edición de los Juegos del Norte Grande que el año pasado tuvieron su bautismo en la provincia de La Rioja.

Con esta confirmación que los Juegos Juveniles tendrán dos categorías, y tal como lo marcó Mario Romay, Secretario de Deportes y Recreación Comunitaria de Formosa, este programa pasa a ser el segundo más grande que tiene la provincia, luego de los Juegos Evita.

La división Sub 14 será para jóvenes de 12 a 14 años de edad, nacidos en los años 2010, 2009 y 2008. En tanto que la Sub 17 es para quienes hayan nacido en 2007, 2006 y 2005.

Serán siete los deportes para competir, en todos los casos para las dos categorías mencionadas, y en la mayoría de ellos tanto en femenino como en masculino. Es el caso del voley, atletismo convencional, hándbol, básquet y atletismo con discapacidad. El hockey sólo será en femenino y el futsal en masculino.

Pueden participar de los Juegos Juveniles clubes, ONG, OLP, organizaciones comunales, municipales, establecimientos educativos de gestión pública o privada, escuelas deportivas, gremios, etc.

Las inscripciones -libres y gratuitas- ya están abiertas y el cierre será el miércoles 18 de este mes. Los interesados de la ciudad capital se pueden anotar en la sede de la Secretaría de Deportes –estadio Centenario- mientras que en el interior lo hacen en cada uno de los municipios-.

Luego ya arranca la competencia en todo el territorio provincial. El 20 es la instancia local que se desarrollará hasta el 24 de este mes. Luego las finales departamentales del 16 al 31 de mayo, en tanto que las finales provinciales se cumplirán entre el 26 de mayo y el 2 de julio.

Esas finales ya tienen su calendario de realización. Del 26 al 28 de mayo el vóley sub 17 masculino y femenino; el fútbol de salón sub 14 y sub 17 masculino del 30 de mayo al 1 de junio; seguirá el hándbol sub 17 masculino y femenino del 2 al 4 de junio; luego el atletismo convencional sub 17 en masculino y femenino del 6 al 8 de junio; continúa la acción con el atletismo convencional sub 14 masculino y femenino del 9 al 11 de junio; vendrá a continuación el atletismo discapacidad sub 14 y sub 17 masculino y femenino del 13 al 15 de junio; turno del hockey sub 14 y sub 17 femenino 16 al 18 de junio; el básquet sub 17 femenino y masculino del 20 al 22 de junio; del 23 al 25 del mismo mes el vóley sub 14 femenino y masculino; el beach vóley femenino y masculino del 27 al 29; el básquet sub 14 femenino y masculino del 30 de junio al 1 de julio; y el cierre es con el hándbol sub 14 femenino y masculino del 4 al 6 de julio.

Romay

El secretario de Deportes conversó con AGENFOR y explicó que cuando se idearon los Juegos Juveniles Formoseños estaba destinado solo a adolescentes de 15, 16 y 17 años.

Y señaló que esto fue así porque el principal objetivo era «limar la deserción deportiva a partir de los 15 años, que notamos que en los diferentes programas que teníamos y comparándolo con otras provincias a partir de esa edad empezaba la deserción de deportistas del deporte formal”.

Por eso, desde el Estado provincial, a través de la Secretaría de Deportes lo que hicimos fue presentar un proyecto de estos juegos juveniles formoseños, que son netamente nuestros, realizados con recursos provinciales, aseguró.

Pero, manifestó que en esta edición se agregó una nueva categoría para chicos de 12, 13 y 14 años, “para empezar a motivar el deporte social, comunitario y barrial de todo el territorio provincial”.

Precisó que se juega con instancias locales, departamentales y provinciales, compitiendo en las disciplinas de fútbol, hockey, básquet, vóley, atletismo convencional y para discapacitados.

Además, resaltó que quienes se consagran campeones pueden participar de los Juegos del Norte Grande, creados en el año 2021.

Y agregó que para la final el Gobierno de Formosa “se hace cargo de toda la logística correspondiente: alimentación, indumentaria de juego, traslado, medicina, alojamiento”.

“Este programa es el segundo más grande que tiene la provincia, luego de los Juegos Evita, siendo la antesala de este” finalizó.

Rol protagónico

Por su parte, el director de Asunto Juveniles de la provincia, Fernando Galarza, remarcó que “el deporte tiene un rol protagónico en el Modelo Formoseño porque lo entendemos como un espacio que pueda fomentar y formar a las juventudes en su carácter, personalidad y forjar su conducta”.

En esa línea, sostuvo que “es una disciplina que permite a los jóvenes mostrar su destreza y conocerse con participantes de otras provincias y de todo el interior”.

Además, se indicó que “la mayoría de los playones y polideportivos imponentes se encuentran dentro de las instituciones educativas, donde se forman a los jóvenes”.