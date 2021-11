Insfrán: “No podemos votar a nuestros victimarios”

Compartir











En la recta final del proceso electoral, el presidente del partido Justicialista de Formosa Dr Gildo Insfrán pidió a la ciudadanía no votar “a nuestros victimarios” en las elecciones del 14 de noviembre.

Lo hizo desde el polideportivo municipal de Laguna Yema, localidad cabecera del departamento Bermejo, a 380 kilómetros de la ciudad Capital. Ante un numeroso público que acompañó la presentación de los candidatos del Frente de Todos.

Asistieron al acto vicegobernador Eber Solís, el presidente del PJ de Laguna Yema Luis Alberto Corvalán, el diputado nacional Ramiro Fernández Patri quien busca renovar su banca, al igual que el diputado provincial Agustín Samaniego, la candidata a diputada nacional Elena García, como también candidatos a concejales de la localidad.

Durante su alocución recordó en reiteradas oportunidades el mal manejo que llevó adelante durante su gobierno el expresidente Mauricio Macri, afectando particularmente a Formosa con la paralización de obras clave. “Si se hubiera continuado el Gasoducto, ya estaría en funcionamiento, ahora se reactivó y no pasará mucho tiempo para tener gas natural en las casas” adelantó.

Aclaró el primer mandatario que “Todas las obras que están ya entregadas y las que están en ejecución, y por ejecutar se hacen con recursos del Tesoro Provincial”.

En ese contexto fue que se preguntó: “¿Cómo podemos votar a nuestros victimarios?” y recordó que al llegar al gobierno “paralizaron todo” e incluso advirtió que tampoco se puede aguardar sus proyectos para el año 2023, porque las obras son necesarias en el presente.

Al trazar un paralelismo con lo ocurrido con la política en Brasil, señaló que aquí el candidato de la oposición fue juez federal subrogante durante la pandemia, y quien “habilitó que entre el virus a la provincia”.

Dijo que pese a todas las adversidades que debió afrontar la provincia, logró transcurrir el año 2020 con pocos casos, y fustigó a los responsables de violentar las medidas sanitarias, que derivaron en tener en la actualidad 1.217 fallecidos a causa del virus.

Consideró que este exmagistrado fue quien le dio “la pena de muerte a 1.216 formoseños” y es quien pretende representar a Formosa.

“No le pedimos al gobierno nacional ningún hospital de campaña, ni respiradores, nuestro sistema de salud pública respondió como corresponde. Los enfermos que fueron 63 mil, no pagaron un solo peso a pesar de haber tenido obra social, todo fue a costa del Tesoro Provincial, el que se queja se queja por ingrato” consideró Insfrán.

Al hablar del candidato a diputado nacional de la oposición, consideró que “No va a representar los intereses de Formosa, sino de su patrón Mauricio Macri, quien endeudó al país apenas llegó a la presidencia” y beneficiará a la Capital Federal y a algunas provincias aliadas.

“Cómo podemos votar a nuestros victimarios si ya sabemos lo que van a hacer, ahora lo harán más rápido porque están prácticos. Nosotros tenemos que defender el Modelo Formoseño, el modelo de país, que tratamos de reconstruir” se explayó.

Dijo que para eso “necesitamos poder real en Senadores y en Diputados, porque la intencionalidad de ellos es que no tengamos números suficientes en ambas cámaras para impedir que sigamos con este proyecto”.

Obras

El gobernador mencionó las obras en Laguna Yema, como la escuela N° 421, la construcción del estadio que se inició, una subestación transformadora de media tensión para alumbrado para El Simbolar y La Unión; y finalmente 80 viviendas que se construirán que significan no sólo una solución del déficit habitacional, sino la generación de movimiento económico una vez que la empresa constructora se instala en la localidad.

Samaniego

A su turno, el doctor Agustín Samaniego, quien encabeza la lista de candidatos a diputado provincial por el “Frente de Todos”, comenzó mencionando el recorrido de los candidatos de la oposición por el Departamento Ramón Lista comentando que “se perdieron del camino y no sabían en qué lugar estaban”.

En base a eso, se preguntó “¿Cómo van a luchar por algo que no conocen? ¿Cómo van a amar algo que no conocen?”. Y mencionado a Fernando Carbajal, candidato opositor, manifestó que “depende de nosotros que no llegué al Congreso, porque si lo hace solamente va levantar la mano cuando se lo diga Mauricio Macri”.

A modo de comparación, afirmó que “en cambio Ramiro Fernández Patri y Elena García, van a levantar la mano cuando se lo diga el pueblo formoseño”, aseverando que “nosotros, los que estamos aquí, conocemos esta zona, el gobernador conoce como la palma de su mano, aun cuando no estaba pavimentada la ruta nacional Nº 81”.

Asegurando que “por eso valoramos cada escuela, polideportivo, la fibra óptica, la energía, el agua, eso es lo que tenemos que defender este 14 de noviembre”.

Además, se refirió a los “obstáculos y resistencias” que otros sectores han generado, apuntando que “hay algunos que nos quieren ver chiquitos, pero nosotros soñamos en grande, el pueblo formoseño es enorme, tiene coraje, tiene templanza y no le tiene miedo a nadie, excepto a Dios”.

Asimismo, pidió que este 14 de noviembre “debemos decir no al odio, no a la improvisación, y sí a nuestros sueños, a nuestro modelo, al conductor que transformó para siempre la historia de nuestra provincia, al doctor Gildo Insfran”.

“Defender el futuro de Formosa es votar azul, mirar para atrás es mirar el pasado para ver de dónde venimos, no queremos volver a los cuatro años de Mauricio Macri”, aseveró categórico.

Al concluir, Samaniego sostuvo que “le decimos no a las políticas macristas en Formosa y decimos sí a las rutas, al trabajo, a las obras, a nosotras mismos, al presente y fundamentalmente al derecho que tenemos y que nos ganamos de construir nuestro futuro, en nuestras manos está construir el mañana”.