Insfrán: “El 14 vamos a vencer una vez más”

El presidente del Partido Justicialista de Formosa, Dr. Gildo Insfrán encabezó en el Polideportivo municipal de Los Chirigüanos un encuentro multitudinario con la militancia de esa localidad del departamento Bermejo.

Con un clima inusual para esta época del año, con bajas temperaturas, el acto comenzó a las 19,30 con la presencia además del vicegobernador Eber Solís, el presidente de la Comisión de Fomento Antonio Caldera, candidatos a diputados nacionales, provinciales y concejales del Frente de Todos.

Allí desde el escenario, el primer mandatario presentó a los candidatos que llevarán la boleta azul el 14 de noviembre y afirmó que ese día “Vamos a vencer una vez más”.

Al hablar de las próximas elecciones explicó porqué Formosa necesita mayor representatividad parlamentaria a nivel nacional, al recordar que “La oposición representa otros intereses, de las grandes empresas, de los medios concentrados de comunicación, el sistema financiero y la industria de medicamentos”.

El gobernador lamentó que este sector esté llevando adelante un golpe blando con medios que lo secundan. “Ustedes saben, cuánto tiempo anduvieron por acá los de la prensa porteña, enviados por los patrones de estos candidatos que vienen por acá a conocer ahora, y dicen de nosotros cualquier cosa. De mí ni qué decir: yo puedo andar por la ruta, la calle, nunca usé vehículo polarizado. Ustedes me conocen, yo los conozco a ustedes, a mí no me importa lo que piensen los porteños, me importa lo que piensen ustedes”.

Obras

Tras señalar que se trata de un gobierno de realizaciones, destacó el nuevo Polideportivo, la escuela secundaria 66, la Casa de la Solidaridad y el avance del 75% en el nuevo edificio para la Escuela Evangélica.

En ese marco, anunció un nuevo edificio para la Escuela N°99, como también una nueva edificación para la Escuela N°478 de La Rinconada.

Comentó Insfrán que avanza el proyecto del Acueducto que desde el río Paraguay llevará agua hasta Ingeniero Juárez, destinada a 150 mil hectáreas y para ser utilizada en todos los pueblos a su paso.

“Lo vamos a lograr, lo hemos hablado con el Presidente y los ministros, como se trata de una inversión muy grande, estamos buscando financiamiento con un tratado bilateral, un país nos financiará esa obra” adelantó.

Dijo que en el corto plazo, se construirá un acueducto desde Laguna Yema a Chirigüanos y una nueva planta de agua potable que producirá 1.200 metros cúbicos por hora. “Incluso vamos a poder pensar en una pileta, las mismas comodidades que tenemos en otras partes de la provincia, para pasar el verano bravo que tienen acá” adelantó.

Recordó también que se construye en la actualidad un Hospital para la localidad al señalar que “a Chirigüanos no le falta nada, de ser una colonia chica, hoy ya es una ciudad”.

Se mostró satisfecho por la cantidad de jóvenes que se ven en la localidad. “Antes cuando veníamos no nos encontrábamos con jóvenes, porque tenían que irse de acá, estaban solo los adultos y los niños. Hoy no tienen necesidad de irse a otro lado porque acá tienen educación, salud e incluso fibra óptica” sintetizó.

Rodrigo Vera

El diputado provincial y candidato a renovar banca del Frente de Todos (FdT), Rodrigo Vera, expresó la profunda alegría que le genera recorrer toda provincia con el Gobernador, ya que “en cada uno de los lugares vemos realizaciones de obras hermosas” que demuestran que a pesar de todas las dificultades, como la epidemia que fue el macrismo y de la pandemia del coronavirus “Formosa no se detuvo y siguió creciendo en cada rincón de nuestro territorio”.

Además hizo notar que la provincia en general y especialmente el oeste formoseño, desde donde se encontraba participando de este encuentro con la militancia, “refleja una verdad que la hemos aprendido y es la de que necesitamos un Estado presente que priorice el bienestar del hombre y la mujer”. Y siguió: “De esta manera habrá igualdad de oportunidades y se podrá generar condiciones para el crecimiento de toda la comunidad y de cada individuo”.

“Ese Estado presente reflejado en obras y en políticas es nuestro Modelo Formoseño, que está en la boleta azul del Frente de Todos” subrayó, enfatizando que “estoy seguro que este 14 de noviembre en Los Chirigüanos esas urnas van a reventar de votos peronistas, de votos azules y de la dignidad de Formosa”.

A su vez diferenció la boleta de la oposición sosteniendo que “no representa ningún proyecto para Formosa, ninguna propuesta ni medidas para el pueblo”, por el contrario, agregó “Carbajal y Neme representan a Mauricio Macri en Formosa, esa política macrista que durante cuatro años la sufrimos todos los argentino y en particular, Formosa”, estas son “políticas de exclusión, de postergación y de discriminación, en definitiva, boletas que representan el retroceso” demostrando que ellos (oposición) no sienten amor por la provincia, insistió.

Por eso, el 14 de noviembre en la próxima elecciones “boleta azul completa que representa el amor por Formosa y el Modelo de provincia que nos incluye a todos” entendiendo que “somos un pueblo forjado en la adversidad, siempre superándola guiados por la unidad, la organización y la solidaridad, orgullosos de nuestra identidad multiétnica y pluricultural”, cerró.