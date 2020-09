De la Rosa: “La pesada herencia que dejó Macri se está solucionando”

Compartir











La licenciada Graciela de la Rosa, auditora general de la Nación, destacó lo que significa para la Argentina que el Gobierno Nacional del presidente Alberto Fernández haya reestructurado en un 99% la deuda bajo ley extranjera. “La pesada herencia que se heredó de la gestión de Mauricio Macri se está solucionando”, manifestó.

La negociación con los bonistas internacionales comenzó en diciembre y se cerró luego de nueve meses. A través de las férreas gestiones del ministro de Economía, Martín Guzmán, la aceptación de los bonistas fue del 93,5% y a partir de la activación de las cláusulas de acción colectiva se consiguió reestructurar el 99% de la deuda.

“Es una medida muy importante que no sabíamos si la Argentina y el Gobierno del presidente Fernández la iba a conseguir, ya que era muy difícil. La situación económica que heredó esta gestión ha sido bravísima, insostenible, y a eso se le suma una deuda externa realmente increíble y que el país estaba virtualmente en cesación de pagos”, subrayó De la Rosa en declaraciones recogidas por AGENFOR.

Puso de relieve que “hay pasos que está dando este Gobierno Nacional para solucionar el problema de la deuda externa, que es feroz y que durante el Gobierno del expresidente Macri se multiplicó por 2.5, mucho más que una duplicación”.

“La pesada herencia que ha recibido el presidente Fernández se está solucionando –resaltó-. Fue un éxito increíble esta primera parte, ya que en realidad son tres las instancias que se tienen que arreglar en la deuda externa: esta primera con deudores con legislación internacional, la segunda con acreedores con legislación local y la tercera es con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

Hizo notar que “todos son montos realmente impresionantes”, acentuando que en esta reciente instancia “se ha logrado el 99% de aceptación de todos los acreedores”.

“Hay que decir que los argentinos y las argentinas con esta reducción de la deuda externa vamos a dejar de pagar unos 37.700 millones de dólares. Ése es el alivio fiscal que buscó el Gobierno Nacional y lo pudo conseguir con esta reestructuración de la deuda externa, que es la primera parte”, resaltó.

Añadió que “ahora sigue otra instancia por unos 41 mil millones de dólares y después con el FMI”, reiterando que “la deuda que heredó el presidente Fernández era realmente insostenible, incluso reconocida por el propio Fondo”.

“Era una situación insostenible porque si no se arreglaba esto nos hubiésemos quedado fuera del mundo. No tendríamos ningún tipo de financiamiento si no se hubiera hecho esta excelente y exitosa negociación de la deuda externa”, destacó De la Rosa.

Reiteró que “es muy importante decirlo y explicar la situación desastrosa que heredó de la gestión macrista el Gobierno de Alberto Fernández, de la que estamos saliendo. Hay que reconocer este enorme esfuerzo y este éxito que se ha logrado”, concluyó.