De la Rosa: “Sin pandemia y teniendo los millones del FMI, Macri nos dejó un país quebrado”

Compartir











La licenciada Graciela de la Rosa, auditora general de la Nación, puntualizó sobre lo sucedido esta semana en la Auditoría General de la Nación (AGN), donde los miembros de Juntos por el Cambio fracasaron en una maniobra para recortar el control de los gastos durante el último año del Gobierno de Mauricio Macri.

Según explicó De la Rosa, “los radicales querían auditar ahora lo referente a la pandemia, sobre todo los planes que está implementando el actual Gobierno Nacional como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), los préstamos a las empresas, etcétera, siendo que eso le corresponde hacerlo a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)”.

Es que, por ley, la AGN realiza el control externo de los gastos de años anteriores y depende del Congreso, a diferencia de la SIGEN, que es el organismo de control interno y que puede hacerlo en tiempo real.

“Hubo idas y venidas, peleas de por medio, hasta que finalmente el miércoles pasado como bloque de auditores peronistas votamos el rechazo porque no sólo significaba hacer una tarea que no nos corresponde, ya que no tenemos marco jurídico para eso, sino que además lo que se escondía detrás de esa propuesta era dejar de auditar los años anteriores, es decir la gestión de Macri, que es en definitiva lo que estamos haciendo en la AGN”, remarcó la funcionaria en declaraciones recogidas por AGENFOR.

Advirtió que “hubo una maniobra muy importante que estuvo acompañada por los medios de comunicación y algunas personas e instituciones de la sociedad civil que querían meterse de lleno en las denuncias que tiene hoy el Gobierno Nacional en algunos casos como las compras del Ministerio de Desarrollo Social”.

En efecto, la prensa opositora tergiversó al instante lo que sucedió en la reunión del Colegio de Auditores vía Zoom. Clarín tituló que “la AGN rechazó auditar los gastos del Gobierno durante la pandemia” y La Nación que “el oficialismo en la AGN rechazó auditar este año los gastos de la pandemia”. Pero lo que se rechazó es que el organismo haga tareas que no le corresponden y que se desvirtúe el plan de control del último año de gestión de Macri.

“Todo lo concerniente a la pandemia lo vamos a auditar el año que viene, como corresponde –subrayó De la Rosa-. Va a ser una auditoría posterior. Todo lo que son los gastos y las compras en el marco del COVID-19 se auditará en 2021”.

Cuentas macristas

Respecto de las auditorías en curso de la gestión de Macri, De la Rosa enfatizó que “estamos controlando las cuentas de ese período y ya hemos hecho denuncias ante la Justicia como el caso del Ministerio de Modernización, sobre todo en lo que son delitos de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”.

A su vez, detalló que “estamos analizando qué pasó con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), porque cuando leo los diarios, en un contexto de pandemia que está atravesando el mundo entero, parece ser que por algunos dichos de la oposición ellos no tuvieron nada que ver con lo que está pasando”.

“Si bien el impacto económico y social grave que está sucediendo por la pandemia en el mundo entero, en América Latina, en Argentina y en Formosa, ya que estamos insertos en todo ese contexto, tiene mucho que ver el país que nos dejaron”, aclaró.

Categórica, denunció que “nos dejaron un país quebrado. Entonces, cuando escucho decir que quieren que se reactive la economía y por qué no se arma una mesa donde nos van a enseñar, la verdad es que no lo pueden hacer. No pueden enseñarnos a nosotros ni a nadie cómo se reactiva la economía, simplemente porque no sólo que no lo hicieron, sino que sin pandemia y teniendo a su favor 40 mil millones de dólares del FMI dejaron a la Argentina en una situación desastrosa”.

“Endeudaron al país en términos no conocidos en el mundo entero ni en la historia argentina”, reprochó la auditora, apuntando a modo de ejemplo que “de la deuda que se está reestructurando ahora el 66% corresponde a endeudamiento que hizo la administración Macri en dos años. Es algo realmente increíble”.

Hizo notar que “desde la AGN queremos auditar los gastos de la pandemia y lo vamos a hacer el año que viene, pero también queremos auditar cuál fue la situación económica y financiera con la que el país entró a la pandemia. Y sin dudas fue la peor de todas”, recalcando que “hay que tenerlo en cuenta ante lo que ocurre, pues no solamente es insostenible la deuda externa de la Argentina, sino la situación social que dejaron”.