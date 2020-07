Lotto: “Los opositores no piensan en los comprovincianos, sino en su situación política personal”

Compartir











La diputada provincial del Frente de Todos (FdT) Beatriz Lotto remarcó la importancia de las reformas al Código Fiscal y a la Ley Impositiva, como así la adhesión de Formosa al Consenso Fiscal 2019, que fueron aprobadas en la última sesión mixta de la Legislatura. A la vez, reprendió a los legisladores de Juntos por el Cambio, ya que “siempre están tratando de sobresalir haciendo oposición por la oposición misma”.

En un primer término, la contadora Lotto ponderó que aún en la situación de pandemia la Legislatura Provincial continúa trabajando a través de sesiones mixtas. “La tecnología está al servicio de la comunidad y ha sido un gusto que se haya podido avanzar en todos los temas en la Cámara, trabajando en todos los temas como si estuviéramos presentes en el recinto”, apreció.

Hizo notar que “hoy estamos en un contexto en el que tenemos que avanzar en este sentido”, entendiendo que “la modalidad virtual vino para quedarse, así que seguiremos ahondando en este sistema de comunicación”.

En la cuarta sesión mixta, la del jueves pasado, “la reforma del Código Fiscal dio lugar a serios debates, pero no debemos olvidarnos que la oposición trata de aprovechar estos momentos de visibilidad para hacer el show al que están acostumbrados a realizar porque en general no piensan en los comprovincianos, sino en su situación política personal”, reprochó la legisladora.

“Siempre están tratando de sobresalir haciendo oposición por la oposición misma, no acompañando los temas que son de importancia en nuestra provincia, como en la última sesión donde se trataron modificaciones al Código Fiscal y Tributario”, subrayó, esclareciendo que las mismas “no atentan para nada contra los contribuyentes, sino que por el contrario buscan acompañar a los que cumplen con sus obligaciones y a los que están pendientes de su situación fiscal”.

Es por ello que, según explicó, “se agrega un ítem donde se establece el nivel de riesgo fiscal, lo cual significa categorizar a los contribuyentes de acuerdo al nivel de cumplimiento que tienen con sus obligaciones fiscales en la Dirección General de Rentas (DGR), lo cual permite el tratamiento especial hacia ellos y detectar a aquellos que no cumplen, determinando un nivel de riesgo personal de los contribuyentes”.

“La otra modificación que es muy importante también tiene que ver con que no realicen pagos aquellos que no tengan el libre deuda de Rentas –detalló-. Es decir, aquellos que tengan deudas con el fisco no podrán hacerse de sus acreencias en el Estado provincial, municipal y Comisiones de Fomento, sino que deben tener previamente un certificado de libre deuda, lo cual hace al nivel de responsabilidad de cada uno de los contribuyentes”.

Enfatizó que el accionar de la oposición “no contribuye a la convivencia democrática, sino por el contrario, buscan la confrontación. No acompañan el devenir de la provincia, el crecimiento ni las oportunidades porque estas son leyes que deben estar de esa forma, ya que aquel que le debe al fisco tiene la oportunidad que al tener acreencias en el Estado pueda regularizar su situación”.

“Lo mismo en cuanto al tratamiento especial a aquellos contribuyentes cumplidores frente a aquellos que no cumplen con sus obligaciones fiscales”, marcó la diputada.

En el mismo sentido apuntó que “el otro punto que se trató es que se beneficia con un 20% a aquellos contribuyentes que están al día con sus obligaciones fiscales, lo que también redunda en beneficio de aquellos que cumplen con las leyes vigentes en la provincia y de toda la ciudadanía formoseña”, finalizó.