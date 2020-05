Timerman destacó las medidas adoptadas por la Nación y Formosa ante la pandemia

Compartir











El consultor y analista político Raúl Timerman brindó un exhaustivo análisis del contexto actual ante la pandemia del COVID-19, destacando las medidas dispuestas tanto por el Gobierno Nacional como por Formosa, que junto a Catamarca, son las únicas dos provincias del país que no registraron casos positivos de la enfermedad. “No existe otra comunidad organizada en la República Argentina que no sea la provincia de Formosa”, ponderó.

Timerman es presidente en La Agencia/Braga Publicidad SA y socio de la Consultora Comunicaciones Sudamericanas. A lo largo de su carrera profesional se desempeñó, como director de importantes empresas como Conarco SA, Fundación Acindar, Editorial Tres Puntos, entre otras, y a su vez formó parte de la elaboración de importantes campañas y asesorías para personalidades influyentes en el país y para distintas empresas internacionales.

Consultado sobre las decisiones y medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández expuso que “tenemos un poco menos de seis fallecidos por millón de habitantes y uno de los países que mejor está en el mundo es Nueva Zelanda, que aplicó unas políticas súper restrictivas y está en cuatro personas por millón de habitantes, pero otros países están por arriba de 30 personas, Estados Unidos está arriba de 200 personas por millón de habitantes”.

“La política que siguió la Argentina desde el punto de vista sanitario ha sido impecable y eso hay que reconocérselo al Gobierno Nacional”, indicó, apuntando que “ahora viene la segunda parte porque efectivamente toda esa política ha significado una reducción de ingresos de la gente, de la capacidad productiva del país, una caída del PBI y nos agarró en medio de la negociación de la deuda externa, en la peor situación que puede agarrar a un país”.

Hizo notar que “no tenemos las reservas que tienen Alemania, Australia, Suecia o Noruega. Tenemos una enorme deuda. Es una situación muy especial y el Gobierno Nacional se está manejando bien”, estimando que “este fin de semana vamos a tener unos anuncios de algún tipo de flexibilización”.

Deuda externa

En relación a las negociaciones de la deuda externa, Timerman puso de relieve que “hubo un hecho notable que ha sido la solicitada de todos los gobernadores, menos Alberto Rodríguez Saá, en fuerte apoyo al Gobierno Nacional en su política de renegociación de la deuda, deseando que la deuda pueda ser renegociada y que dentro de las posibilidades que tiene Argentina no caigamos en el default. Eso está firmado por los cuatro miembros de la oposición que tienen responsabilidad de Gobierno: Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y Corrientes”.

“Eso es muy significativo”, remarcó, ya que “aquellos que tienen responsabilidad de gobernar están teniendo en este momento una actitud de mucha cautela muy sincronizada con el Gobierno Nacional. Y los tirabombas son los que no tienen ninguna responsabilidad de Gobierno. Es el famoso teorema de Baglini, quien dijo que cuando uno más alejado está de la responsabilidad de Gobierno más irresponsable es en las cosas que propone”.

Encuestas

Seguidamente se refirió a las diversas encuestas que muestran un fuerte apoyo de la ciudadanía al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a las medidas que el mandatario fue adoptando, independientemente de la ideología política de los habitantes.

“La lectura que se hace de eso es que el acompañamiento se debe a que la gente reconoce en Alberto Fernández las características de liderazgo necesario para llevar adelante al país en una crisis como esta”, examinó.

En ese sentido, comentó que “Alejandro Catterberg, que es el dueño de Poliarquía, es amigo mío desde hace años y en general esa consultora ha trabajado para el Radicalismo, con lo cual nadie puede pensar que Poliarquía tiene alguna preferencia o simpatía con el Peronismo”, sumando además que “el periodista Román Lejtman publica una nota en Infobae, con buena información de adentro de la quinta presidencial, donde dice que Alberto Fernández, leyendo la encuesta de Poliarquía, se dio cuenta del acompañamiento que tiene de la población a su política respecto al modo de manejo de la epidemia y al tema de la deuda externa”.

“Éste es el otro punto”, sumó Timerman, marcando que “sólo el 17% de los encuestados dicen que prefieren no pagar la deuda y entrar en default, lo cual es un tema complicado para un país, pero el Gobierno Nacional está haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder negociar en las condiciones en las que Argentina puede pagar. No va a aceptar ningún acuerdo, por más que sea a futuro, en condiciones en las que el país no pueda hacer frente”.

Agregó: “Digo por más que sea a futuro porque durante el Gobierno de Mauricio Macri se tomó toda esta deuda externa sabiendo que no lo iban a tener que pagar, que no iban a tener la responsabilidad ellos de pagarla y que eran los Gobiernos sucesivos los que iban a tener que afrontar la situación”.

En total contraste, “el Gobierno Nacional actual tiene mucho cuidado. Propone un pago de largo plazo que se pueda cumplir y no es irresponsable”.

Rol del Estado

En otro orden, el analista y consultor reflexionó sobre el rol del Estado en el marco de la pandemia. “Hay países donde el Estado juega un rol importante y lo ha demostrado en estas circunstancias, como Alemania, por ejemplo –señaló-. Era un país con un sistema de salud pública preparado para la emergencia. Es verdad que es un Estado rico, el problema es cuando vos tenésque afrontar esto desde un Estado pobre”, recalcando que “los recursos que tiene el Estado argentino son limitados, no son ilimitados. Son limitados para salud, educación y seguridad. Y depende de los gobernantes y de la visión de cada uno de ellos cómo utiliza esos limitados recursos para compensar las tres áreas básicas de responsabilidad del Estado”.

“Sí, efectivamente, el Estado tiene un rol importante que cumplir y mucha gente que no visualizaba esto en el pasado ahora se da cuenta que es así”, manifestó, acentuando que “el grado de aprobación de la gestión de Alberto Fernández es del 77% de la población y sacó el 48% de los votos. O sea que mucha gente que pensaba que había alternativas mejores que las de AF hoy piensan que el actual Presidente fue una buena elección”.

Formosa

Aludiendo al plano local, Timerman destacó las políticas públicas implementadas desde el Modelo Formoseño por el Gobierno provincial, resaltando la organización social de la provincia, ya que todo ello confluyó en el status sanitario libre de coronavirus del territorio.

“Cuando hablan de comunidad organizada yo siempre lo relaciono con Formosa, es una relación directa –significó-. No existe otra comunidad organizada en la República Argentina que no sea la provincia de Formosa. No existe otro modelo en este país de Gobierno como el Modelo Formoseño”.

Lamentó en esa línea que “fuera de Formosa haya mucho desconocimiento, mucho prejuicio, mucha idea preconcebida e ignorancia respecto de lo que es la provincia”, por lo cual entendió que “nuestro rol debería ser hacer conocer lo que se hace en Formosa, que tiene algo que no tiene ninguna otra provincia: la reunión diaria que hacen donde el Gobierno provincial informa a la población de Formosa respecto a cuál es la situación con el coronavirus”.

“Lo hacen todos los días porque sienten que su obligación es informar a la población formoseña. Eso no ocurre en ninguna otra parte”, ponderó.

Post pandemia

Finalmente, consultado sobre la post pandemia, el analista y consultor alertó que “la situación económica va a llevar a un contexto sumamente complicado, especialmente a la pequeña y mediana empresa”.

“Los únicos que saben que a fin de mes van a cobrar son los que trabajan para el Estado (Nacional, provincial o municipal), pero los que trabajan para privados no están seguros de que van a cobrar”, advirtió, señalando que “el Estado ahora se hizo cargo del 50% de los sueldos si uno cumplía determinados requisitos, pero eso no puede ser indefinido, es una situación de emergencia, de crisis. Va a haber que reconstruir una cantidad de industrias, pymes y pequeños comercios y negocios. Habrá una situación post pandemia donde el rol del Estado va a ser definitivo”.

Asimismo, no dudó en evidenciar que “el mundo del trabajo ha cambiado. Con esta pandemia nos dimos cuenta que muchísima gente puede hacer teletrabajo. Es impresionante”, ejemplificando que “nosotros mismos lo hemos descubierto en la consultora, donde no necesitamos todos esos metros de superficie para que la gente venga todos los días, tome transporte, pierda tiempo en los transportes, etcétera”.

“Hay una cantidad de gente que puede hacer el trabajo en su casa y eso es algo que la necesidad hizo que se descubra. Creo que el mundo del trabajo post COVID-19 va a cambiar bastante”, finalizó.